Viel Sonne und erste Frühblüher: Der Vor-Frühling sorgt für gute Laune

Harburg - Spüren Sie es auch? Die Tage werden endlich wieder länger. Und nach vielen grauen Tagen sorgen wärmende Sonnenstrahlen für den ersten Vor-Frühling in Harburg Stadt und Land. Die Laune steigt, und es macht endlich wieder mehr Spaß draußen zu sein. Am Dienstag und Mittwoch kletterte das Thermometer fast schon in den zweistelligen Bereich.

Und auch die Natur erwacht einige Wochen vor dem meteorologischen Frühlingsanfang: Die ersten Frühlingsboten wie Winterlinge, Schneeglöckchen, Krokusse & Co. haben bereits angefangen, mit ihren zarten Blüten für erste Farbtupfer in der Natur zu sorgen.

Donnerstag und Freitag macht der Vor-Frühling erstmal eine Pause und es gibt vermehrt Regenschauer. Aber nach Meinung der Meteorologen bessert sich schon am Sonnabend das Wetter, und es gibt mehr Sonne. Der Sonntag soll seinem Namen alle Ehre machen: Es bleibt weitgehend Sonnig. (cb)