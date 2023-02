Tag der Künste: 30 Workshops an der ELS sorgen für Begeisterung

Eißendorf – An der Elisabeth-Lange Schule (ELS) am Ehestorfer Weg drehte sich heute einen Tag lang um das Thema Kunst: Zum fünften Mal fand dort der „Tag der Künste“ statt. Ein einzigartiges Kunstprojekt in Harburg, denn die gut 30 Workshops werden ausschließlich von externen Künstlern, Musikern, Autoren sowie Kunst-, Theater- und Musiklehrkräften geleitet.

Diesen besonderen Tag gibt es eigentlich seit 2017. Allerdings musste er wegen Corona zweimal ausfallen. „In diesem Jahr gibt es endlich wieder die Abschlussveranstaltung mit der großen Präsentation in der Pausenhalle, darauf mussten wir im Vorjahr noch verzichten“, sagt Organisatorin, Künstlerin und Lehrerin Anne La Sastra gegenüber harburg-aktuell.

Zu den besonderen Highlights in diesem Jahr gehörten unter anderem ein Workshop mit dem Singer- Songweiter „Tramper“, ein Clownerie-Workshop, experimentelles Fotografieren in Kooperation mit der Medical School Hamburg sowie das Entwerfen von Filmkostümen.

Aber auch Hip-Hop Tanz mit Tänzerin und Choreographin Lara Hahn, Harbour-Painting mit Oliver Arends oder Trompeten-Unterricht mit Profimusiker Alexander Kockel waren heute angesagt.

„Mit diesem Event bieten wir den Schülern die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und neue unbekannte Dinge auszuprobieren“, sagt Anne La Sastra und fügt hinzu: „Wenn die Schüler das gelernte bei der Abschlussveranstaltung präsentieren, sind sie oft nicht wiederzuerkennen. Viele von ihnen wachsen dann wirklich über sich hinaus. Und das macht mich richtig stolz und glücklich.“ (cb)

Unterricht mit dem Profi: Hip-Hop Tanzen mit Tänzerin und Choreographin Lara Hahn. Foto: Christian Bittcher