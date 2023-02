Aktion vor der Brutzeit: NABU befreit Parkanlage im Göhlbachtal vom Müll

Harburg – Das Parkgebiet im Göhlbachtal rund um den Lohmühlenteich ist neben dem Stadtpark rund um die Außenmühle das zweite große Naherholungsgebiet in Harburg. Und ein wichtiges Brutgebiet für Vögel. Vor dem Start ins Frühjahr möchte die NABU-Gruppe Hamburg Süd dort klar Schiff machen, und sucht Helfer, die mitmachen möchten.

„Wir wollen vor Beginn der Brutzeit das beliebte und naturnahe Parkgebiet von Müll befreien“, sagt Günter Lach aus dem NABU-Leitungsteam. Außerdem sagt er: „Wer mithelfen möchte: Gummistiefel oder festes Schuhwerk sowie Handschuhe sind erforderlich und sollten mitgebracht werden.“

Wer bei der Aktion dabei sein möchte, kommt am Sonnabend, 25. Februar um 14 Uhr zum Treffpunkt Göhlbachtal/In der Schlucht. Bei geschlossener Schneedecke fällt der Termin aus.

Bereits am Sonnabend, 18. Februar, lädt der NABU alle Interessierten zur Vogelkundliche Führung in einem der wichtigsten Gänserastgebiete Hamburgs, dem NSG Westerweiden/Finkenwerder Süderelbe. Bitte Fernglas mitbringen.

Der Termin „Nordische Gänse an der Alten Süderelbe“ findet am Sonnabend, 18. Februar, statt. Los geht’s um 14.30 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz Airbus-Aussichtsplattform am Nesstor 1, Neßdeich. Bus 150, Haltestelle Westerweiden. Anmeldung erforderlich unter: www.NABU-Hamburg.de/Anmeldung (cb)