Schluss mit Frieren: Bäder in Seevetal werden wieder normal geheizt

Seevetal - Die drei Bäder der Gemeinde Seevetal werden ab sofort wieder mit der bekannten Temperatur von 28 Grad im Schwimmer- und 29 Grad im Nichtschwimmerbecken geheizt. Im Rahmen der Energiesparmaßnahmen waren die Temperaturen in den Hallenbädern in Hittfeld und Over sowie im Lehrschwimmbad in Maschen im Herbst vergangenen Jahres um zwei Grad abgesenkt worden.

„Viele Eltern von Kindern, die gerade das Schwimmen lernen, haben die Gemeinde gebeten, das Wasser wieder auf die gewohnte Gradzahl zu erwärmen. Vor diesem Hintergrund war es zunächst geplant, nur die Temperatur im Maschener Lehrschwimmbad wieder zu erhöhen, da hier insbesondere Schwimmkurse für Kinder angeboten werden“, sagte Andreas Schmidt, Pressesprecher der Gemeinde Seevetal. Und: „Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist jedoch so hoch, dass die Belegungszeiten dafür in Maschen allein nicht ausreichen würden, das Angebot abzudecken.“

Schwimmkurse finden daher auch in Hittfeld und Over statt. Um hier gerade nach der Corona-Zeit insbesondere die Jüngsten nicht an einem Badbesuch zu hindern, hat die Gemeindeverwaltung auch vor dem Hintergrund der offensichtlich nicht eintretenden Gasmangellage entschieden, alle drei Bäder ab sofort wieder mit der gewohnten Temperatur zu beheizen. (cb)