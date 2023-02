Geflügelpest im Kiekeberg-Museum: So geht es nach der Tötung der Tiere weiter

Ehestorf – Nachdem wie berichtet am vergangenen Donnerstag Fälle der Geflügelpest im Freilichtmuseum am Kiekeberg auftraten, hat das Museum in enger Absprache mit dem Landkreis Harburg umfassende Maßnahmen zur Eindämmung der Tierseuche ergriffen. Der Geflügelbestand von 53 Warzenenten, Pommerschen Landgänsen und Ramelsloher Hühnern wurde tierschutzgerecht getötet.

Zur Eindämmung des Ausbruchs der Vogelgrippe sind seit Sonnabend eine Schutz- (3-Kilometer-Radius) und eine Überwachungszone (10-Kilometer-Radius) um die Ausbruchstierhaltung im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Kraft. Dort gelten strenge Seuchenschutzmaßnahmen und Stallpflicht für Vögel. Das Museum bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Stefan Zimmermann, Museumsdirektor am Kiekeberg, bedauert die Situation: „Natürlich sind wir sehr betroffen und schockiert. Wir halten unsere bedrohten Haustierrassen, um historische Lebensweisen zu zeigen und um diese Arten vor dem Aussterben zu schützen. Nun handeln wir eng abgestimmt mit dem Veterinäramt des Landkreises Harburg, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden. Dazu gehört etwa die fachgerechte Desinfektion von Wegen, Grünflächen und Ställen.“

Die Fälle der Geflügelpest im Freilichtmuseum am Kiekeberg führen auch zu Änderungen bei den Veranstaltungen: Die Vorführungen der „Hittfelder Speeldeel“ finden nicht, wie geplant, am Freitag, 10. Februar, und am Wochenende, 11. und 12. Februar, statt. Das Museum organisiert hierfür Ersatztermine. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Das Konzert von „SymphonING“ am Sonnabend, 11. Februar, wird verlegt in die Thomaskirche, Lange Striepen 3A, und ist dort kostenlos. Das Freilichtmuseum am Kiekeberg bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Nach Wiederöffnung erhalten Karteninhaber an der Museumskasse ihre bezahlten Beiträge zurück. (cb)