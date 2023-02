Gegen Plan der neuen ICE-Trasse durch Seevetal: Die Sieger im Fotowettbewerb

Seevetal - Im Herbst vergangenen Jahres rief Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede einen Fotowettbewerb aus. Fast 200 Bilder erreichten daraufhin innerhalb weniger Tage die Gemeinde. Die Aktion stand im Zusammenhang mit der Planung einer neuen ICE-Trasse mitten durch das Gemeindegebiet. Gefragt waren Herz und Emotionen – was verbinde ich mit dem Bild? Welche Schönheiten bietet die Gemeinde? Belichtung, Blende oder Verschlusszeit spielten bei diesem Wettbewerb keine Rolle.

Zehn Gewinner sind jetzt vor der letzten Ratssitzung der Gemeinde für die schönsten Bilder geehrt worden. „Die Aufnahmen zeigen, wie wichtig uns Seevetalern unsere schöne Heimat ist und wie stolz wir auf unsere Region sind“, bedankte sich Emily Weede zusätzlich mit einem Gutschein bei den Gewinnern.

Aus weit über 100 der eingesandten Bilder entstand zudem das „Seevetaler Herz“. Eine Collage, die auf einen Blick die Schönheiten der Gemeinde präsentiert. Es entstand eine Mischung, die das gesamte Gemeindegebiet von der Elbe bis zur Heide in all seinen Facetten abbildet: „Die Bilder spiegeln das ganze Leben unserer Gemeinde wider: Die Seeve, die Elbe, die Seen, unsere Wälder und Dörfer. Seevetal zeigt Herz“, so die Seevetaler Bürgermeisterin abschließend. (cb)