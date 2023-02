Für Schüler ab der 11. Klasse: Schnupperstudium an der TUHH

Harburg - Die Welt wandelt sich so schnell, dass eigentlich nur eines sicher ist: Technologie wird auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Die Bachelorstudiengänge der Technischen Universität in Harburg vermitteln die Grundlagen, die es in einer technisierten Welt braucht und lassen gleichzeitig viel Spielraum für individuelle Gestaltung.

Welche vielfältigen Möglichkeiten ein ingenieurwissenschaftliches Studium konkret bietet, können Schüler ab der 11. Jahrgangsstufe am Dienstag, 21. Februar, beim Schnupperstudium der TU Hamburg erfahren.

Den Campus entdecken, Einblicke in den Studienalltag gewinnen und die Anforderungen und Inhalte des Studiums kennenlernen: Auf die Schülerinnen und Schüler wartet an der TU Hamburg ein buntes Programm. An dem Schnuppertag geben Professoren, Studierende und Studienberatungskräfte einen praxisnahen Überblick über die 14 Bachelor- und 27 Masterstudiengänge an der TU Hamburg.

Dabei erfahren die Studieninteressierten, was sich hinter den Studiengängen Computer Science oder Technomathematik verbirgt, welche Berufsaussichten ein Mechatronik-Studium ermöglicht und welche Kompetenzen im Bau- und Umweltingenieurwesen erworben werden.



Darüber hinaus berichten Studierende über ihren Studienalltag und ihre vielfältigen Aktivitäten außerhalb der Vorlesungen und Seminare. Zusätzlich gibt es Vorträge zu Themen wie Bewerbung, Zulassung und duales Studium sowie Tipps zur Studienwahlentscheidung. (cb)

Weitere Informationen und Programm mit einem Klick hier!