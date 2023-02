Tanz auf der Waldlichtung: 74. Jägerball im Privathotel Lindtner

Harburg – In der langsam zu Ende gehenden Harburger Ballsaison steht in wenigen Tagen noch einmal ein echtes Highlight auf dem Programm: Am Sonnabend, 11. Februar, findet nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder der Harburger Jägerball statt. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.



Zum 74. Mal veranstalten die Harburger Jäger ihren Tanz auf der Waldlichtung im Privathotel Lindtner, das in mühevoller Arbeit mit viel Grün und Holz jagdlich dekoriert wurde. „In diesem wunderschönen Ambiente Können Sie im Kreise Gleichgesinnter das Tanzbein schwingen, alte Freundschaften pflegen und neue Freunde gewinnen“, so die Jägerschaft.



Im großen Festsaal spielt die Band „Cosmopauli“ die aktuellen Hits, und in den „Waldwiesen des Flügelsaals“ geht die Post mit Stimmungsmusik ab. Ihre Treffsicherheit können die Gäste im Schiesskino testen. Eine Tombola mit wertvollen Preisen gehört natürlich auch dazu.



Der Jägerball hat sich etabliert. Im Jahr vor Corona feierten mehr als 600 Gäste eine rauschende Ballnacht. Auch viele junge Menschen gehen gern zum Jägerball. Wer in diesem Jahr dabei sein möchte, muss schnell sein. Der Vorverkauf lief super, es gibt nur noch Sitzplatzkarten zum Preis von 50 Euro, die günstigeren Pirschkarten sind bereits ausverkauft.



Die Tickets können mit einem Klick hier bestellt werden.