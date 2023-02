Fußball-Urgesteine legen nach: 2000 Euro-Spende für das DRK-Hospiz

Harburg – Harburgs Fußball-Urgesteine haben heute noch einmal nachgelegt: Nachdem die Organisatoren des Harburger Hallencups – wie berichtet – 8400 Euro an die Kita Elfenwiese übergeben hatten, statteten Manfred von Soosten und Dierk Eisenschmidt heute dem DRK-Hospiz im Blättnerring 18 einen Besuch ab.

Denn traditionell erhält auch das Hospiz einen Teil der Spenden, die zum großen Teil abwechselnd an die drei Einrichtungen an der Elfenweise übergeben werden. In diesem Jahr hatten die beiden 2000 Euro in bar dabei, die sie an Hopizleiterin Britta True und Pflegedienstleiterin Vera Müller-Wallbaum übergaben.

Insgesamt waren bei der 37. Auflage von Harburgs größtem Fußball-Wohltätigkeitsturnier 10.400 Euro zusammen gekommen. „Eigentlich hätte es etwas mehr sein sollen, aber es waren etwas weniger Mannschaften dabei als vor Corona. Wir sind aber trotzdem sehr zufrieden“, sagt Manfred von Soosten gegenüber harburg-aktuell.



Die Freude über die 2000-Euro-Spende ans Hospiz war riesengroß: „Das ist so viel Geld, das wir uns mehrere Dusch-Spritz-Vorrichtungen kaufen können“, sagt(kleines Foto). Die Vorrichtungen sorgen dafür, das das Pflegepersonal beim Duschen der Gäste trocken bleibt.

Außerdem soll ein Teil des Geldes dafür verwendet werden, um beim diesjährigen Sommerfest im Hospiz eine Attraktion für die Gäste zu buchen. Denn das Sommerfest ist dieses Jahr etwas ganz Besonderes, denn das Fest am 3. Juni ist das Sommerfest im Jahr des 10-jährigen Jubiläums des Hospizes. (cb)