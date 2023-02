Jobmesse Süderelbe: Lotto King Karl folgt auf Uwe Seeler als Schirmherr

Neugraben – Ausbildung, Weiterbildung, Praktika: Die Jobmesse Süderelbe ist wieder da. „Soziales Engagement in unserer Region ist wichtig und unterstützenswert. Umso mehr, wenn es darum geht, Perspektiven aufzuzeigen. Darum haben sich auch im TV Fischbek zahlreiche ehrenamtliche Akteure gefunden, die nach der schwierigen Zeit der Pandemie eine Neuauflage geplant und organisiert haben“, sagt Mitorganisator Matthias Nehls.

Die Jobmesse Süderelbe wird am Freitag, 5. Mai, von 10 bis 16 Uhr in der CU-Arena, direkt am S-Bahnhof Neugraben, stattfinden. Die Messe richtet sich an alle jungen Menschen, vom Abiturienten bis hin zu Jugendlichen mit einem mangelnden Schulabschluss.

Selbstverständlich sind auch aus dem Ausland zugewanderte Menschen ein großes Thema und zu der Jobmesse herzlich eingeladen. Auch Ausstellende können sich noch unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bei den Veranstaltern melden.

Für die Jobmesse Süderelbe konnte der Verein den Singer/Songwriter Lotto King Karl als Schirmherren gewinnen. Das Hamburger Original tritt damit in die Fußstapfen von Uwe Seeler, der im Sommer des vorigen Jahres verstorben ist und das soziale Engagement in Süderelbe jahrelang unterstützt hatte.

Abgerundet wird die Berufs- und Ausbildungsmesse, wie sollte es bei einem Sportverein als Veranstalter anders sein, durch eine große Sportveranstaltung am 6. Mai, ebenfalls in der CU-Arena. (cb)