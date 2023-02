Ein großer Stern wird auf die Reise nach Hausbruch geschickt (Video)

Rothenburgsort - Dieser Stern wird bald in Hausbruch leuchten. Am Dienstag bauten Arbeiter den Mercedesstern vom Hochhaus an der Billhorner Brückenstraße ab. Ein Kran des wilhelmsburger Unternehmens Knaack hievte ihn anschließend zu Boden auf einen Schwertransporter. Der bringt den Stern ins Mercedes-Werk Hausbruch. Dort wird er wieder flott gemacht und bekommt einen gut sichtbaren Platz.

Der Stern ist nicht nur den meisten Hamburgern bekannt. Auch Gäste, die mit dem auto von die Stadt kamen, fuhren, wenn sie über die A12 oder Wilhelmsburg Reichsstraße in Richtung City fuhren, an dem stern vorbei, der gleich hinter den Elbbrücken auf dem achtgeschossigen Gebäude zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen seit weit mehr als ein halbes Jahrhundert thronte.

Doch als Werbestern hat er ausgedient. Er passt nicht mehr in das Konzept von Mercedes. So ist es einer von mehreren solcher Sterne, die demontiert wurden oder werden. Dem Hamburger Stern bleibt zumindest die Verschrottung erspart. Die War zunächst geplant gewesen. Jetzt bekommt er einen "Gnadenplatz" in Hausbruch, wo er sicher von der A7 aus zu sehen sein wird. zv