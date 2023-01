Kickern fürs Hospiz: Tischfußball Harburg spendet Turniererlös

Harburg - "An die Tische, fertig, los!", hieß es beim Kickerturnier im Dezember, im Januar überreichte Alexander Jaensch, Mitglied im Verein Tischfußball Harburg e. V., den Erlös des Abends an DRK-Hospizleiterin Britta True und DRK-Fundraiserin Dr. Simone Thiede.

"Unsere Spendenaktion sollte einen lokalen Bezug haben", erklärte Jaensch beim Besuch im DRK-Hospiz für Hamburgs Süden. Die Mitglieder des Kicker-Clubs musste er nicht lange zum Spenden überreden. "Das Hospiz kennt hier jeder. Wir unterstützen dieses wichtige Angebot gern." Der Treffpunkt des Vereins liegt nur ein paar hundert Meter vom Hospiz entfernt an der Winsener Straße.

Doch Jaensch hat auch eine biografische Verbindung zu dem Gebäude am Blättnerring: "Ich bin in unmittelbarer Nähe aufgewachsen und dies war unser früheres Gemeindehaus", erinnert er sich. Den Turniererlös von 220 Euro wird Hospizleiterin Britta True für eine besondere Attraktion beim Sommerfest am 3. Juni einsetzen: "Das kommt unseren Gästen, Angehörigen, allen Helfern sowie Mitarbeitern und allen Besuchern zugute." Für DRK-Fundraiserin Dr. Simone Thiede haben Nachbarschaftsaktionen wie diese einen besonderen Stellenwert: "Es zeigt uns, dass das Haus bekannt und in das Umfeld gut eingebunden ist." (cb)