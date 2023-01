Vier Mal „Ja“ für Huy Nguyen: DSDS-Kandidat aus Tostedt ist im Recall

Tostedt – Vier Mal „Ja“ für Huy „Jason“ Nguyen aus Tostedt: Mit seiner ganz eigenen Version von „Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)“ von Modern Talking, bei der er sich im DSDS-Casting auf der Gitarre begleitete, begeisterte der 27-jährige Promoter aus Tostedt im Landkreis Harburg am Mittwochabend die Jury der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar".

„Mal abgesehen von dem Titel, der natürlich wahnsinnig klasse ist, bist du auch ein guter Sänger“, sagte Dieter Bohlen nach dem Auftritt. Und auch von den anderen drei Juroren gab es nur positives Feedback. Die Freude über das Erreichen des Recall war bei dem jungen Mann riesengroß.

Denn die zweite Runde hat es in sich: Wer in den Castings einen der heiß begehrten blauen Recall-Zettel bekommt, fliegt ins sonnige Mallorca, wo die zweite Runde der DSDS-Jubiläumsstaffel stattfindet. (cb)