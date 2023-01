Neubau geplant: Im Phoenix-Viertel fallen 60 Parkplätze weg

Harburg – Parkplätze werden auch in Harburg langsam aber sicher zur Mangelware. In absehbarer Zeit wird auch der letzte größere kostenlose Parkplatz am Rand des Phoenix-Viertels wegfallen. Auf dem Areal zwischen den Straßen Hohe Straße, Rote-Kreuz-Straße und Harburger Umgehung (B75), wo derzeit gut 60 Parkplätze zur Verfügung stehen, soll ein Neubau entstehen. Der öffentliche Parkplatz soll mit einer Wohnbebauung überplant werden, heißt es.

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Wilstorf 44 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine vier- bis fünfgeschossige Bebauung geschaffen werden, die angelehnt an die umgebenden baulichen Strukturen den Blockrand schließt.

Die städtebauliche und architektonische Planung wird durch eine private Projektentwicklungsgesellschaft durchgeführt und finanziert. Insgesamt sollen in den Gebäudeteilen etwa 77 Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen. Das Plangebiet liegt zwischen den Straßen Hohe Straße, Rote-Kreuz-Straße und Harburger Umgehung (B75).

„Es wird mit der Vorhabenträgerin ein Durchführungsvertrag einschließlich eines Vorhaben- und Erschließungsplans abgeschlossen, in dem unter anderem die architektonische und städtebauliche Qualität gesichert wird“, heißt es in der Einladung. Und: „Änderungen des Flächennutzungsplans und des Landschaftsprogramms einschließlich der Fachkarte Arten- Biotopschutz sind nicht erforderlich.“

Anwohner und Interessierte haben die Möglichkeit sich zu informieren und mitzureden: Eine öffentliche Plandiskussion findet am Montag, 23. Januar, im Feuervogel – Bürgerzentrum Phoenix, Maretstraße 50 ab 19.30 Uhr statt. Bereits ab 19 Uhr kann Informationsmaterial am Veranstaltungsort eingesehen oder alternativ unter Bebauungspläne - hamburg.de abgerufen werden Der Eintritt ist frei. (cb)