Sanitätsdienst zu Pferd: Reiterstaffel der Johanniter sucht Verstärkung

Landkreis - Die Saison der Reiterstaffel startet erst in einigen Wochen, aber bereits jetzt informieren die Johanniter interessierte Reitende über die ehrenamtliche Arbeit. Der Grund: Die Mitglieder der Johanniter-Reiterstaffel suchen Verstärkung.

Deshalb sind alle interessierten Reiter herzlich zu einer einstündigen Informationsveranstaltung am Sonnabend 28. Januar 2023, um 12 Uhr im Seminarraum des Gesundheitszentrums Salzhausen (Eingang D), Bahnhofstraße 5, eingeladen. Um eine kurze Anmeldung per E-Mail wird gebeten: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die Mitglieder der Johanniter-Reiterstaffel sind für Sanitätsdienste in der Lüneburger Heide unterwegs, begleiten Martinsumzüge und andere Outdoorveranstaltungen.

Bei der Infoveranstaltung werden alle Fragen beantwortet: Wer kann in die Reiterstaffel eintreten? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Welche Aufgaben übernimmt eine Sanitätsreiterstaffel und welche Ausbildung ist für den Reiter erforderlich?

Die wichtigsten Eigenschaften, die ein Tier mitbringen sollte, fasst Staffelleitung Martina Leffrang so zusammen: „Das Pferd sollte neugierig auf alles reagieren, eine gewisse Grundruhe ausstrahlen und bereits eine solide Ausbildung haben." Von Reitern erwartet Leffrang Teamfähigkeit und die Bereitschaft, mit dem Pferd auch in Eigenarbeit zu trainieren. Zudem müssen sie sich als Sanitätshelfer ausbilden lassen. Auch Reitende ohne eigenes Pferd sind in der Gruppe herzlich willkommen.

Die Reiterstaffel wurde 2001 gegründet und besteht aus 16 ehrenamtlichen Reitern und 14 privaten Einsatzpferden. Die Reiter der Johanniter-Reiterstaffel sind Sanitätshelfer, Rettungssanitäter, ausgebildete Rettungsassistenten und Notfallsanitäter, zudem verstärken zwei Ärztinnen das Team. (cb)