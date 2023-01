Kinderteller Neuwiedenthal: Sparkassen-Mitarbeiterin spendet 1000 Euro Prämie

Harburg - Anfang des vergangenen Jahres hat die Sparkasse Harburg-Buxtehude das Programm „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ eingeführt, um dem aktuellen Fachkräftemangel zu begegnen. Die Sparkasse belohnt ihre Mitarbeitenden mit bis zu 1.000 Euro, wenn sie qualifiziertes Personal aus ihrem persönlichen Umfeld für das Haus gewinnen. Mit Erfolg: bis heute wurden schon mehr als zehn Stellen über Mitarbeiter-Empfehlungen besetzt.

Aber nicht jede „Sparkässlerin“ vermittelt nur des Geldes wegen. Dabei könnte man die Prämie gerade jetzt gut nutzen, um die hohen Energiekosten zu kompensieren oder sich etwas zu gönnen, auf das man aktuell eher verzichtet hätte. Melanie Kleenlof (44), Vertriebs- und Produktbetreuerin der Sparkasse Harburg-Buxtehude, hat einen neuen Kollegen geworben. Ihre Prämie, immerhin 1000 Euro, hat sie aber nicht für sich behalten, sondern in vollem Umfang an die Stiftung für Stifter der Sparkasse gespendet, die damit wiederum ein gemeinnütziges Projekt unterstützt.

„Ich bin in der glücklichen Lage, einen sicheren Job bei einem guten Arbeitgeber zu haben. Einen, den ich gerne auch an andere weiterempfehle. Ich sehe es als Selbstverständlichkeit an, wenn ich einem Menschen und unserer Sparkasse etwas Gutes tun kann, unterstütze ich das auch. Deshalb war für mich schnell klar: wenn der Vertrag zustande kommt, spende ich das Geld für einen guten Zweck“, sagt Melanie Kleenlof. Die 44-Jährige, die in Jork-Hove wohnt, arbeitete bis 2016 im Sparkassen-Beratungscenter in Elstorf, ehe sie in das heutige Vertriebsmanagement nach Harburg wechselte. Sie weiß daher zu gut um die Bedarfe von Vereinen und gemeinnützigen Institutionen vor Ort.

„Ich wollte gerne ein Projekt für Kinder unterstützen“, sagt Kleenlof weiter. Mit ihrer Idee, ihre Prämie zu spenden, ging sie auf Kathrin Ullrich zu, Leiterin des Private Bankings der Sparkasse und stellvertretende Vorsitzende der Stiftung der Stifter. Sofort wurde nach entsprechenden Projekten in der Region gesucht und gemeinsam eins rausgegriffen. „Mit der Spende von Melanie Kleenlof kann die Stiftung für Stifter jetzt das Projekt ´Kinderteller Neuwiedenthal´ unterstützen. Beim Kinderteller erhalten Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 14 Jahren jeden Sonnabend und Sonntagmittag ein kostenloses Mittagessen“, erklärt Kathrin Ullrich.

Für den Vorstandsvorsitzenden Andreas Sommer ist diese Geste ein weiterer Beleg dafür, dass es die Sparkasse Harburg-Buxtehude und ihre Mitarbeitenden ernst meinen mit dem Slogan „Weil´s um mehr als Geld geht“. „Unsere Sparkasse setzt sich mit mehr als 1,2 Millionen Euro Spenden und Sponsorings jährlich für das Gemeinwohl in der Region ein. Viel wichtiger ist aber, dass sich auch unsere Mitarbeitenden selbst auf unterschiedlichste Art und Weise engagieren. Die Idee von Frau Kleenlof, ihre Prämie zu spenden, bringt das einmal mehr zum Ausdruck. Sie ist ein Vorbild und eine großartige Botschafterin unserer Sparkasse.“

Anfang des Jahres erst hatte die Sparkassen-Belegschaft bei einem internen Spendenaufruf rund 30.000 Euro für die Ukraine-Hilfe des DRK Landkreis Harburg gesammelt. Die Sparkasse selbst verdoppelte den Betrag, sodass insgesamt 60.000 Euro an die Stiftung für Stifter gespendet und an das Deutsche Rote Kreuz überwiesen werden konnte. (cb)