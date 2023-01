Schneller Hallenkick: Harburgs größtes Wohltätigkeits-Turnier ist zurück

Harburg – Es geht wieder los – der schnelle Hallenkick kommt zurück: Am kommenden Wochenende startet nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung das 37. Willi Uder Wohltätigkeits-Turnier. An zwei Wochenenden veranstalten Harburgs Fußball-Urgesteine Manfred von Soosten, Lutz Behrendt, Harald Szulik, Dieter Tietz, Benjamin Crocoll und Günter Falk das beleibte Hallenfußball-Turnier in der Sporthalle Kerschensteiner Straße.

Beim größten Wohltätigkeits-Turnier Harburgs sind bislang rund 240.700 Euro zusammengekommen. Und auch in diesem Jahr soll eine stattliche Summe aus Eintrittsgeldern, Spenden und Einnahmen aus der großen Verlosung zusammenkommen. Das Geld wird abwechselnd an diegespendet. Zudem bekommt dasjedes Jahr einen festen Betrag.

Vier Tage lang – am- werden knapp 50 Teams für den guten Zweck spielen. Jeweils ab 9 Uhr stehen die Turniere der Spielklassen 1. Liga, 2. und 3. Liga, Alte Herren, Senioren und Super-Senioren auf dem Programm. Ein Höhepunkt sind zudem die Einlagespiele der Mannschaften der Elfenwiese und Nymphenweg. Die Teams werden am Sonntag, 8. Januar, und am Sonnabend, 21. Januar, jeweils um 16 Uhr, gegeneinander antreten.

Der Eintritt in die Kersche kostet 99 Cent pro Person. Los geht es an den vier Spieltagen jeweils um 9 Uhr. Den Anfang machen am Sonnabend die Teams der 2. Liga und am Sonntag die 1. Liga. (cb)