Alles weg: Feuerwerksverkauf am Freudenthalweg vorzeitig beendet

Wilstorf - Aus und vorbei. Einen Tag früher als geplant beendet Oliver Graetzer seinen Feuerwerkverkauf am Freudenthalweg. "Wir sind restlos ausverkauft", sagte er am Freitagabend gegenüber harburg-aktuell. Batterien waren bereits gegen 16 Uhr vergriffen. Kleineres Feuerwerk gab es noch ein paar Stunden länger.

"Wir räumen bereits auf", sagte Graetzer am Abend. Am Samstag wird komplett abgebaut. "Ich freue mich riesig", so Graetzer. "Das waren zwei tolle Tage. Wir hatten von morgens bis abends eine Schlange vor der Tür. Am Donnerstagabend mussten wir sehen, dass noch alle Feuerwerkfans, die sich angestellt hatten, auch noch bedient werden."

Nächstes Jahr dürfte der Verkauf dort wieder starten. zv