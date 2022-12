Junge Gildeschützen sorgen für Bescherung im Kinderschutzhaus

Harburg - Das Kinderschutz-Zentrum Harburg, am Eißendorfer Pferdeweg, hat einen persönlichen Weihnachtsmann. Der gebürtige Harburger und Fahnenjunker der Harburger Schützengilde, Yusuf Yasar (27), sorgt seit dem letzten Jahr für glänzende Kinderaugen. Im letzten Jahr noch ganz auf sich gestellt, hat er seit diesem Jahr mit den Fahnenjunkern um Bjarne Sahling (24), Vorsitzender der Vereinigung, starke Unterstützung.

Yusuf Yasar ist seit diesem Jahr Mitglied der Harburger Schützengilde und hat sich als aktiver Fahnenjunker stark in die Gilde eingebracht. Gemeinsam mit Bjarne Sahling entwickelten sie die Idee einen Teil der, im Rahmen des Vogelschießens gesammelten, Spenden für Geschenke für das Kinderschutzzentrum zu verwenden.

„Ich hatte in meiner Schullaufbahn häufig mit Kindern und Jugendlichen aus ähnlichen Einrichtungen zu tun und habe schnell gemerkt, dass ich viel Glück hatte im Leben. Ich wollte etwas zurückgeben, als gebürtiger Harburger war mir klar, dass ich hier vor meiner Haustür viel Gutes tun kann. So entstand die Idee, den Kindern in der Obhut des Kinderschutzzentrums individuelle Wünsche zu erfüllen. Dass ich mich hierfür als Weihnachtsmann verkleiden würde, ist Ehrensache“, erklärt Yusuf Yasar.

(links mit Yusuf Yasar) ergänzt: „Durch die Pandemie kam unser Vereinsleben ins Stocken, so dass Borhen „Bo“ Azzouz, Lars Kohlhase und ich seit 2019 unsere Königswürden tragen. Im letzten Jahr waren wir drei somit seit drei Jahren in Würden und haben dies zum Anlass genommen, einen Wanderorden zu spenden. Die Teilnahme am Wettstreit für diesen Orden ist nur mit einer Spende von mindestens 20 Euro möglich. Das hierdurch gesammelte Geld wird stets für einen guten Zweck mit „Harburgbezug“ gespendet. In diesem Jahr fließt ein Anteil von 750 Euro in die tolle Aktion von Yusuf, so wissen wir auch, dass jeder einzelne Cent direkt bei den Kindern ankommt.“

Die beiden jungen Schützen entsprechen damit schon jetzt der Tradition der Gilde, die sich seit jeher dem Schutze Harburgs verschrieben hat. Die zahlreichen Spendenaktionen werden dabei fast immer mit gesammelten Spenden aus den Reihen der Gilde finanziert.

„Wir sind sehr stolz auf unsere jungen Fahnenjunker, die neben Ausbildung, Studium und Job ihre Freizeit nutzen um Gutes zu tun, sie erhalten dafür volle Unterstützung der Deputation“, sagt Nico Ehlers, Pressesprecher der Gilde und führt weiter aus: „Wir wollen auch im kommenden Jahr mit weiteren Einzelspenden Harburger Institutionen unterstützen, gerade jetzt brauchen immer mehr Harburger Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags, hier werden wir aktiv mithelfen.“

Die Kinder des Kinderschutzzentrums haben sich über die Geschenke sehr gefreut und können sicher sein, dass auch im kommenden Jahr der Weihnachtsmann an Heiligabend klingelt. Insgesamt konnten bei der Aktion 3.195 Euro gesammelt werden, der Rest der Spenden kommt von privaten Spendern.

Wer mehr über Yusuf Yasar, die Fahnenjunker oder diese tolle Spendenaktion wissen möchte, sich vielleicht selbst engagieren oder beteiligen möchte, der kann eine E-Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden, die Gilde vermittelt dann den Kontakt. (cb)