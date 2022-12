Abholung der Weihnachtsbäume: Das sind die Termine für ihren Stadtteil

Harburg – Jetzt muss er raus: Lichterbaum, Christbaum, Weihnachtsbaum, Tannenbaum. Egal wie man ihn nennt, nach Weihnachten ist er meist nur noch lästig und muss weg. Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) beginnt ihre Straßensammlung für ausgediente Weihnachtsbäume am Montag, 9. Januar 2023. In jedem Stadtteil gibt es in der zweiten und dritten Januarwoche je einen festen Abholtermin.



Die Termine können mit einem Klick hier nachgelesen werden.



Wer es eilig hat: Die zwölf Hamburger Recyclinghöfe nehmen den Baum aus Hamburger Privathaushalten kostenlos entgegen.

Von den am Straßenrand bereitgestellten Bäumen darf keine Verkehrsgefährdung oder -behinderung ausgehen. Die SRH nimmt nur restlos abgeschmückte Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten gebührenfrei mit, wenn sie nicht länger als 2,50 Meter sind. Auch Tannenbaumständer aus Holz müssen entfernt werden. Adventskränze werden nicht eingesammelt, denn diese Kränze enthalten auch Draht, Styropor oder andere Kunststoffe und können deshalb nicht kompostiert werden. Sie müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.

Die SRH rechnet mit etwa 200.000 eingesammelten Weihnachtsbäumen. Die in Sondertouren eingesammelten Weihnachtsbäume werden geschreddert und als Strukturmaterial für die Kompostierung im Biogas- und Kompostwerk Bützberg oder als Feuerungsmaterial in Biomassewerken genutzt.



Dies sind die Abholtermine pro Stadtteil:

(Stadtteil, 1. Abholtag und 2. Abholtag)

Eißendorf: 11.01. und 18.01.

Finkenwerder: 12.01. und 19.01.

Gut Moor: 12.01. und 19.01.

Harburg: 13.01. und 20.01.

Hausbruch: 12.01. und 19.01.

Heimfeld: 11.01. und 18.01.

Langenbek: 13.01. und 20.01.

Marmstorf: 09.01. und 16.01.

Moorburg: 12.01. und 19.01.

Neuenfelde: 09.01. und 16.01.

Neugraben-Fischbek: 09.01. und 16.01.

Neuland: 12.01. und 19.01.

Rönneburg: 13.01. und 20.01.

Sinstorf: 13.01.und 20.01.

Veddel: 12.01.und 19.01.

Waltershof: 11.01. und 18.01.

Wilhelmsburg: 10.01. und 17.01.

Wilstorf: 13.01. und 20.01.