Harburger Tradition: In der Ebert-Halle flogen 232 Hüte durch die Luft

Harburg – Eine gute Harburger Tradition gab es jetzt wieder in der Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld: Den Hut-Wurf der TU-Absolventen: 232 Absolventen der Technischen Universität Hamburg wurden am Freitag im Rahmen der Absolventenfeier verabschiedet und nahmen persönlich ihre Urkunden entgegen. Die Feier fand mit rund 1.000 Gästen in der Friedrich-Ebert-Halle statt.

In akademischer Kleidung, mit traditionellen Schärpen und Hüten, zogen die Absolventen aus 18 Ländern unter anhaltendem Applaus ihrer Familien und Freunde in die Harburger Friedrich-Ebert-Halle ein. Dort nahmen sie ihre Urkunden zum Bachelor of Science, Master of Science und Doktortitel in den Ingenieurwissenschaften entgegen.

Insgesamt haben 556 Studierende, davon 43 Doktoranden, ihren Abschluss an der TU Hamburg gemacht. Der Präsident der TU Hamburg, Andreas Timm-Giel, begrüßte das Auditorium und beglückwünschte die Studierenden zu ihren Abschlüssen: „Mit dem Abschluss an der TU Hamburg sind Sie hervorragend vorbereitet für das weiterführende Studium, die Promotion oder die Tätigkeit in der Wirtschaft. Sie können Ihre und unsere Zukunft gestalten: Mit technologischen Lösungen die Welt für die Menschen verbessern und einen Beitrag zur Lösung der großen Herausforderungen der Menschheit zu leisten.“

Höhepunkt der Veranstaltung war die Überreichung der Urkunden an die 232 Hauptakteure des Abends. Jeder Absolvent wurde namentlich auf die Bühne gebeten und von den jeweiligen Dekanen und Prüfungsausschussvorsitzenden sowie der Fest-Organisatorin Bärbel Müller mit einer Urkunde geehrt. Den Abend begleitete das TU Hamburg Orchester SymphonING unter der Leitung des Dirigenten Erik Lamprecht.

Alumni-Koordinatorin Vera Lindenlaub und Kristin Schreiber, Alumni- und Community Managerin des Northern Institute of Technology (NIT) moderierten die Veranstaltung. (cb)