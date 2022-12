Letzte Spritzen: Zwei Impfstützpunkte der Johanniter geschlossen

Landkreis - Die Impfstützpunkte der Johanniter in den Buchholzer Höfen und im Haus am Markt in Neu Wulmstorf hatten Mittwoch ihren letzten Öffnungstag. Einige Kunden nutzten noch einmal die Gelegenheit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Während der rund einjährigen Betriebszeit beider Johanniter-Impfstützpunkte wurden mehr als 55.000 Impfungen verabreicht. „Am 23. Dezember 2021 war der Tag mit den meisten Impfungen – hier haben wir allein in Buchholz mehr als 550 Personen geimpft“, erinnert sich Markus Burghard, Leiter der mobilen Impfteams der Johanniter.

Im Winter 2021/2022 waren auch Kinderimpfungen stark nachgefragt – allein 450 Mädchen und Jungen impften die Johanniter am 15. Januar 2022 innerhalb eines Tages in Buchholz. Am letzten Öffnungstag überreichte Markus Burghard jedem Mitarbeitenden des Impfteams für den engagierten Einsatz ein kleines Dankeschön. (cb)