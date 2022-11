Ho-Ho-Ho: Viele Aktionen sorgen für Weihnachtszauber in der Harburger City

Harburg – Weihnachtszauber in der Harburger City: Pünktlich zum Shopping-Sonnabend vor dem 1. Advent zauberte das Harburg Marketing jede Menge Weihnachtszauber in die Innenstadt und sorgte so nicht nur für leuchtende Kinderaugen, sondern auch für jede Menge begeisterte Erwachsene. Fazit: Harburg hat die schönste Zeit des Jahres gebührend begrüßt.

Ein strahlender Weihnachtsengel und ein gut gelaunter Weihnachtsmann verteilten an große und kleine Besucher leckere Weihnachtsschokolade und waren zudem ein beliebtes Fotomotiv für Jung und Alt.

Für einen besonderen Zauber sorgen beleuchtete Eisköniginnen, die auf Stelzen durch die City schlendern. Und ebenfalls ein beliebtes Fotomotiv waren.

Im Atelier Habibi haben etliche Kinder und auch Erwachsene unter künstlerischer Leitung von Sly und seinem Team einzigartige Wunschzettel mit viel Freude, Kreativität und Spaß selbst gestaltet. Und das Besondere: Die Wunschzettel werden nun im Anschluss durch Harburg Marketing nach Himmelpfort versendet, so dass jeder der Absender noch vor Weihnachten eine persönliche Antwort vom Weihnachtsmann erhält.

Ein großer Erfolg war die gemeinsame Kunstaktion mit dem Urban Art Institute: am Gloria-Tunnel konnten die Harburger zur Spraydose greifen und den Slogan „Ho-Ho-Ho-Harburg“ mit Hilfe von riesigen Schablonen an die Wand zaubern.

„Die Aktion war kam richtig gut an, die Harburger haben toll mitgelacht und auf diese Weise ein einmaliges Motiv geschaffen“, sagten Rudi und Lukas, die die Graffiti-Aktion organisierten. Der Clou: Das riesige Kunstwerk wird dank Spezialbeschichtung in der Nacht leuchten.

Das große Graffiti soll bis 6. Januar für Weihnachtsstimmung am Gloria-Tunnel sorgen. (cb)