Anuschka Blockhaus: Jetzt gibt es wieder ihre beliebten Weihnachtssalate

Harburg – Gaumenfreuden zur Weihnachtszeit: Bei Anuschka Blockhaus gibt es jetzt wieder die Weihnachtssalate. Drei köstliche Kreationen sind ab sofort an ihrem Verkaufswagen auf dem Harburger Wochenmarkt auf dem Sand in Harburg erhältlich. Die drei Salate sind echte Gaumenfreuden, die weihnachtliche Aromen in Kombination mit Früchten und Fisch auf den Punkt bringen.

Weihnachtsnudelsalat, Winter-Matjessalat und der Weihnachtssalat mit Shrimps sorgen jetzt für Begeisterung. Das Besondere: Dieses drei Salatkreationen sind ab sofort nur in der Vorweihnachtszeit bis Silvester erhältlich.

Die Kunden sind begeistert: „Auf den Weihnachtssalat warte ich das ganze Jahr“, sagt Elke Krell. Die Kundin aus Wilhelmsburg kommt regelmäßig zum Harburger Wochenmarkt und ist Stammkundin bei Anuschka Blockhaus. „Ich liebe bei diesem Salat den Weihnachtlichen Geschmack und genieße ihn auf Brötchen oder Toastbrot. Einfach köstlich.“

Allein die Zutaten machen Appetit: Shrimps mit Rumrosinen, Äpfel, Mandarine und Lebkuchengewürz verleihen dem Weihnachtssalat seinen einzigartigen Geschmack.

Beim Weihnachtsnudelsalat sorgen Sternnudeln mit Zimt, Äpfel, Vanille, Cranberrys und Mandeln für den veganen Geschmackskick. Und im Winter-Matjes-Salat bereiten Matjes mit geschlagener Sahne, Äpfel und Preiselbeeren den Gaumenzauber. Die drei Weihnachtssalate sind bis Silvester erhältlich. Und an den drei Tagen vor dem Jahreswechsel, am 29., 30., und 31. Dezember, kommt noch der Silvester-Cocktail dazu.

„Wir nehmen ab sofort gerne ihre Weihnachtsbestellungen entgegen“, sagt Anuschka Blockhaus und ergänzt: „Und egal, wie das Wetter wird, warm oder eiskalt, wir sind für unsere Kunden da.“ Immer von Donnerstag bis Sonnabend werden die Köstlichkeiten am Marktwagen von Anuschka Blockhaus auf dem Harburger Wochenmarkt angeboten. (cb)