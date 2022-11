Spendenaktion für die Harburger Tafel: Riesenerfolg im Phoenix-Center

Harburg – Bravo Harburg! Die Spendenaktion für die Harburger Tafel, die am heutigen Donnerstag im Phoenix-Center stattfindet, übertrifft bisher alle Erwartungen: „Wir sind absolut überwältigt von der Spendenbereitschaft der Harburger“, sagt Tafel-Mitarbeiterin Jenny Otto, gegenüber harburg-aktuell. Noch bis heute Abend um 19 Uhr werden die Spenden entgegengenommen.

Mit Kisten und Tüten bepackt strömen gleich in den ersten Stunden die Menschen in die Ladenfläche im Untergeschoss. Immer wieder kommen Menschen, um Sachspenden abzugeben. Die Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun. Viele werfen zudem etwas Geld in die Spendendosen.

"Wir spenden gern und regelmäßig für Menschen, die es nicht so gut haben", sagen Karl-Heinz "Collie" Meyer und seine Frau Helga. Beim Einkauf haben sie einfach etwas mehr in den Einkaufswagen gepackt, um es bei der Tafel abzugeben.

Gegenüber von, befindet sich die Annahmestelle für Lebensmittelspenden und Hygieneartikel. Die Fläche wird vom Centermanagement für die Aktion kostenlos und unbürokratisch zur Verfügung gestellt. „Bereits kurz nach 9 Uhr kamen die ersten, um etwas für die Bedürftigen abzugeben“, sagt, der die Aktion gemeinsam mit Jenny Otto leitet.

Unterstützt werden sie von gut 15 Ehrenamtliche Helfern, die heute im Drei-Schicht-System helfen, die Spenden zu sortieren und in Kisten zu verpacken. Die Tafel hat die Spenden dringend nötig: Denn immer mehr Bedürftige, kommen zur Tafel, aber immer weniger Lebensmittelspenden können verteilt werden. Jenny Otto: „Unser Ziel ist es, den Aufnahmestopp für neue Kunden zur Weihnachtszeit wieder aufzuheben.“

Auch Mitarbeiter des Centermanagements haben privat Spenden für die Tafel gesammelt, die stellvertretend von Assistant-Center-Managerin Claudia Haselau und Haustechniker Wolfgang Niemann abgegeben wurden.

Wer ebenfalls etwas spenden möchte, hat bis heute Abend 19 Uhr im Untergeschoss gegenüber von Budnikowsky die Gelegenheit dazu. (cb)

Der Artikel wird aktualisiert.