Schönes Herbstwetter: Bizarre Wolkenformationen zogen Blicke auf sich

Harburg – Am Sonnabend lohnte sich ein Blick in den Himmel: Über Harburg hatten sich vor dem sonst strahlend blauen Himmel ungewöhnliche Wolkenbilder gebildet. Die Wolkenbilder wurden von der Sonne angestrahlt, so dass es vor allem am Abend unglaublich schön aussah. Viele Harburger hielten diese Wolkenbilder mit dem Handy fest und teilten die Bilder auch in den Sozialen Medien.

Bei diesen Wolken handelt es sich um Altocumulus Wolken – sogenannte Schäfchenwolken - die mit der Sonne vor allem in den Abendstunden ein großartiges Zusammenspiel bildeten.

Während es heute überwiegend bewölkt, aber trocken bleibt, zeigt sich am Montag der Herbst in Harburg Stadt und Land wieder von seiner schönsten Seite. (cb)