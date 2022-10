Da ist Hamburg neidisch: Sicherster Radweg entsteht im Binnenhafen

Harburg – Das Teilstück der Veloroute 10 durch den Harburger Binnenhafen ist noch nicht ganz fertig. Aber bereits jetzt schaut ganz Hamburg neidisch auf unseren Radschnellweg, denn es handelt sich vermutlich um „Hamburgs sichersten Radweg“, wie einige Hamburger Tageszeitungen berichteten.

Der Grund: Am Kanalplatz in Höhe der Harburger Schloßstraße wurden zum Schutz der Radfahrer knapp 30 längliche Betonpoller aufgestellt. So ist auch neben den im Minutentakt vorbeidonnernden Lkw die Sicherheit der Radfahrer auf dem 4 Meter breiten Zweirichtungsradweg gewährleistet.

Oft genug fahren die Radler in der Hamburger City auf Fahrradstreifen, die nur durch eine Fahrbahnmarkierung abgetrennt neben dem Lkw- und Pkw-Verkehr verlaufen.

Und auch auf dem übrigen Abschnitt des neuen Harburger Radschnellwegs, beginnend an der Blohmstraße bis hin zur Klappbrücke am Veritaskai, fahren Radler sicher. Dafür sorgen zahlreiche Poller (Foto unten) und ein breiter Grünstreifen, der für eine klare Trennung vom restlichen Verkehr sorgt.

Um diesen ersten urbanen Radschnellweg im Binnenhafen zu realisieren, waren neben dem Umbau des gesamten Straßenraumes außerdem die Neuerstellung von Bushaltestellen sowie aufwändige Leitungsarbeiten im gesamten Straßenraum notwendig. (cb)

Entstanden ist in gut zwei Jahren Bauzeit ebenfalls ein zwei Meter breiter Grünstreifen, der den Radverkehr vom Fußgängerbereich trennt und auf diese Weise mehr Platz, Komfort und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden schafft. (cb)