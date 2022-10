Besser sehen: DRK und Mehrblick bieten kostenlose Brillensprechstunde

Neuwiedenthal - Brillen sind teuer und das Geld reicht nicht immer für eine neue. Gutes Sehen bringt allerdings Lebensqualität. Daher bietet das Team der Initiative Mehrblick allen Interessierten am Mittwoch, 28. Oktober, im DRK-Stadtteiltreff in der Rehrstieg Galleria in Neuwiedenthal zwischen 10 und 12 Uhr einen professionellen Sehtest sowie eine bestmögliche Brille aus ihrem mobilen Lager an.

Das Angebot richtet sich primär an Senioren und ist, einschließlich der Brille, kostenlos. Und: Es erfolgt keine Überprüfung der Bedürftigkeit.

Da die Termine begrenzt sind, wird um eine Voranmeldung im Stadtteiltreff zu den folgenden Sprechzeiten gebeten: Montag 14 bis 16 Uhr und Donnerstag 10 bis 12 Uhr. Telefonnummer: 040 76486450

Die Sprechstunde wird vom DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V. in Kooperation mit Nachbarschaft AHOI und der Lokalen Vernetzungsstelle Prävention angeboten. (cb)