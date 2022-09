Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende vom 23. bis 25. September

Der Herbst ist da. Da ist das Herbstfest zum Verkaufsoffenen Sonntag in der Harburger City bestimmt das Highlight für das Wochenende. Das ist nur einer von vielen Tipps, die wir für euch zusammengetragen haben.

Freitag, 23. September

Auf die beiden Locations ist eigentlich Verlass. Sie bieten jedes Wochenende Programm .Allerdings musste das für Freitag in Marias Ballroom angesetzte Konzert von Big Town Old Stars abgesagt werden. Dass ist schade für Fans des Blues. Man kann sich dafür im Komm Du mit feurigem Dixieland Jazz von den Alabama Hot Six trösten. Los geht es um 20 Uhr. In der Empore in Buchholz steht am Freitagabend ab 20 Uhr Comedian Bennie Stark auf der Bühne.

Sonnabend, 24. September

Große und kleine Fans der Feuerwehr werden bei der FF Eißendorf an dem Tag richtig sein. Die Feuerwehr mit Sitz an der Stader Straße feiert 50. Jubiläum und bietet von 11 Uhr bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür mit Vorführungen und Fahrzeugshow.

In Marias Ballroom spielt ab 21 Uhr die Betty Fort Houseband. Zu hören sind Old-School Classics über Rock Hymnen und 80er Hits bis hin zu modernen Krachern. Im Kommm Du gibt es ab 20 Uhr Improtheater mit Charlotte und Ralf und in der Burg Seevetal ist ab 20 Uhr das Nordheide Orchester unter dem Motto "Dance for the Fairies - ein Sommernachtstraum" zu sehen und hören.

Sonntag, 25. September

Um 13 Uhr geht das Herbstfest zum Verkaufsoffenen Sonntag los. In der ganzen Harburger City gibt es ein tolles Programm. Weitere Infos mit einem Klick hier. Für Freunde der Kunst bietet sich ein Abstecher ins Alles wird Schön in Heimfeld an. Die Künstlergruppe ART_ex hat um 15 Uhr Vernissage. Wer schnell ist kann eine Stunde später bei der nächsten Vernissage am Kulturkiosk im Binnenhafen sein. Gunther Schumann hat lokale Umgebungsgeräusche aufgenommen und in eine interaktive audiovisuelle Installation eingebunden. Um 17 Uhr gibt es am Moorburger Elbdeich 263 amüsantes auf dem Heuboden. Der Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky liest er aus seinen beiden Büchern „Die 33 tollsten Ängste - und wie man sie bekommt“ und „Petri Heil - Christsein ohne Kirche“. In Sinstorf hat die Kirchengemeinde erstmals bei ihren "Sinstorfer Abendmusiken"den Posaunenchor Harburg zu Gast. Ab 18 Uhr gibt es eine eine bunte musikalische Mischung von Barock bis Swing hören. Die Leitung hat Stefan Henatsch.