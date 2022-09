Musik aus Seevetal: In Maschen dreht sich das Instrumentenkarussell

Maschen – Musik aus Seevetal, eine Marke des Blasorchesters Seevetal, bietet ein Instrumentenkarussell an: Am Sonnabend, 10. September, um 14 Uhr bietet Musik aus Seevetal (kurz MUSAS) für Jung und Alt die Möglichkeit alle gängigen Instrumente eines Blasorchesters in den Räumlichkeiten von „The Musical Company“ am Rübenkamp in Maschen, Rübenkamp 7, auszuprobieren.

Nach dem Erfolg des letzten Instrumentenkarussells im Frühjahr 2022 wird es Zeit für eine neue Runde mit der Option ab Oktober in der neuen Bläserklasse zu starten. Kinder ab 9 Jahren und Erwachsene jeglichen Alters haben die Chance sich an Instrumenten, wie Trompete, Tuba, Schlagzeug und vielem mehr auszuprobieren Die einzige Voraussetzung für die Teilnahme am Instrumentenkarussell ist Lust was Neues auszuprobieren.

„Wir wollen allen Interessierten die Möglichkeit geben sich ihr Trauminstrument zu suchen. Manchmal ist es wie bei Harry Potter, wo sich der Zauberstab den Zauberer sucht – so sucht sich auch das Instrument seinen Musiker“, erzählt Katharina Schiwek, die Organisatorin des Instrumentenkarussells. „Die Sprache der Welt ist die Musik und es bringt viel Freude die Musik zu spielen, daher freuen wir uns auf viele neugierige „Bald“-Musiker“, führt Katharina Schiwek weiter aus.

Anmeldungen können per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! geschickt werden. (cb)