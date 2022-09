Behinderungen in Wilhelmsburg: Brückenrückbau über Mengestraße

Wilhelmsburg – Im Wilhelmsburger Rathausviertel beginnt in wenigen Tagen der Rückbau der Stadtautobahn-Brücke über die Mengestraße. Nach der Verlegung der B75 auf die neue Trasse ist diese Brücke überflüssig geworden. Die bisher größte Baustelle – der Brückenrückbau über die Mengestraße, mit der damit verbundenen Verkehrsumleitung, steht in Kürze an.

Am Montag, 5. September, 9 Uhr, wird die Mengestraße in Wilhelmburg in beiden Richtungen voraussichtlich bis zum Freitag, 7. Oktober, 17 Uhr, gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs einschließlich des Öffentlichen Nahverkehrs erfolgt in diesem Zeitraum über die ehemaligen Zu- und Abfahrten der Alttrasse der Wilhelmsburger Reichsstraße. Betroffen von den Maßnahmen ist der Abschnitt der Mengestraße zwischen Dratelnstraße und Georg-Wilhelm-Straße.

Mit dem Rückbau der Trasse der alten Wilhelmburger Reichsstraße entsteht Raum für die Entwicklung neuer Quartiere auf der Elbinsel. Die IBA Hamburg plant dort wie berichtet das Elbinselquartier und das Wilhelmsburger Rathausviertel mit rund 3.700 Wohneinheiten. Dafür mussten seit Oktober 2019 bereits drei Brückenbauwerke weichen. (cb)