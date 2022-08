Tag des offenen Denkmals – Kostenlose Führungen durch das Harburger Rathaus

Harburg - Anlässlich des Tages des offenen Denkmals vom 9.bis 11. September öffnet das Harburger Rathaus für drei kostenlose Führungen seine Türen und Tore. Ganz neu: Eine der Führungen lädt speziell Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zu einem Blick hinter die Kulissen ein.



Die professionellen kostenlosen Führungen durch Fabian Pleiser finden am 9. September um 09:30 Uhr und 12 Uhr für Erwachsene statt und dauern zirka 90 Minuten. Um 15 Uhr findet in diesem Jahr auch erstmals eine Führung für Jugendliche ab 12 Jahren statt, bei der zu einer spannenden Reise durch das Rathaus und dessen Vergangenheit aufgebrochen wird.



Da die Plätze begrenzt sind, wird bis zum 7. September um Anmeldung per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter 428 71-3505 gebeten. dl