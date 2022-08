Seevetal sucht Wahlhelfer für die Landtags- und Landratswahl

Seevetal - Am Sonntag, 9. Oktober, bestimmen auch die Seevetaler über die neue Zusammensetzung des Niedersächsischen Landtags und wählen zudem den neuen Landrat im Landkreis Harburg. Wähler, die jetzt schon wissen, dass sie am Wahlsonntag verhindert sind, können ab Freitag, 2. September, im Seevetaler Rathaus per Briefwahl wählen oder vorher schon online unter www.seevetal.de/wahlschein Briefwahlunterlagen anfordern.



Alle wahlberechtigten Seevetaler Bürger erhalten in den nächsten Tagen per Post zwei Wahlbenachrichtigungsbriefe, einen für die Landtagswahl und einen für die Landratswahl.

Auf der Rückseite dieser Briefe befindet sich ebenfalls ein Wahlscheinantrag inklusive Vollmacht. Denn wer für eine andere Person Briefwahlunterlagen beantragt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen.



Die Gemeinde sucht außerdem für die anstehenden Wahlen noch Wahlhelfer. Jeder Seevetaler, der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat, seit mindestens drei Monaten am Wahltag im Landkreis Harburg seinen Wohnsitz hat und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, kann als Wahlhelfer bei der Wahl unterstützen. Gleich mit vormerken: Am 23. Oktober 2022 könnte eine mögliche Stichwahl für das Amt des Landrats stattfinden. Als Anerkennung gibt es jeweils eine finanzielle Entschädigung.



Für die Besetzung in den Wahllokalen werden Wahlvorstände gebildet, zu denen pro Wahllokal Wahlvorstand, Schriftführer und Beisitzer gehören, die die Wahllokale in Schichten besetzen. Geöffnet werden die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr, danach erfolgt durch alle Helfer die Stimmenauszählung. Zu den Aufgaben der Wahlhelfer gehören außerdem die Ausgabe der Stimmzettel, die Prüfung der Wahlberechtigung anhand des Wählerverzeichnisses und die Eintragung der Stimmabgabevermerke.



Melden kann man sich unter www.seevetal.de/wahlhelfer. Anmeldungen oder Rückfragen sind unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter 04105 55-3001 möglich. dl