Tierische Bruchlandung in einem Garten am Vogelkamp

Neugraben - Tierische Bruchlandung im Garten eines Reihenhauses am Vogelkamp. Ein Kormoran hatte sich in das Neubaugebiet verirrt und kam nicht wieder weg. Anwohner riefen die Feuerwehr, die den Vogel einfing und in das Tierheim Süderstraße brachte. dl