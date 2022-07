Sparkasse unterstützt Spendenaktion „Apostel braucht ein neues Dach“

Eißendorf – Das Dach der denkmalgeschützten Kirche im Hainholzweg ist undicht und muss erneuert werden - und zwar kurzfristig. Und das ist teuer: Ein deutlich sechsstelliger Betrag wird es sein, der investiert werden muss. Und aufgrund der aktuellen Lage sind die Baustoffpreise noch einmal kräftig angezogen – wenn es überhaupt Baumaterial gibt.

Die Kosten können zum Teil mit Geldern aus den gemeindlichen Baurücklagen und Zuschüssen verschiedenster Art gedeckt werden. Aber es müssen auch Eigenmittel mit einfließen. Deshalb hat die Apostelkirche die Spendenaktion „Ein neues Dach für Apostel“ ins Leben gerufen. Senf und Schäfer haben gerechnet: „Die Apostelgemeinde hat etwa 3.000 Mitglieder. Wenn theoretisch jedes Gemeindemitglied einen Spendenbeitrag in Höhe von 50 Euro leisten könnte, kommen wir auf einen Betrag von 150.000 Euro.“

Als Jörn Stolle, Leiter Unternehmenskommunikation der Sparkasse Harburg-Buxtehude, von dem undichten Dach erfuhr, handelte er. „Wir, die Sparkasse Harburg-Buxtehude, sind für die Menschen in unserer Region gerne da. Als Finanzdienstleister, als Ansprechpartner für Jung und Alt und, wenn benötigt, auch als finanzieller Unterstützer. In den angenehmen Gesprächen mit Herrn Dr. Schäfer und Herrn Pastor Burkhard Senf wurde uns bewusst, dass es zwingend notwendig ist „den Dachschaden“ des Kirchengebäudes der Apostel Gemeinde zu sanieren“, sagt Stolle.

2.500 Euro konnte Jörn Stolle an Pastor Burkard Senf und Dr. Ulrich Schäfer überreichen. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude, so Stolle, hoffe, mit ihrem „finanziellen Anschub“ einen ersten Beitrag zum erfolgreichen Aufruf der Kirchengemeinde geleistet zu haben und „als Vorbild“ vorangegangen zu sein. Wir wünschen diesem Vorhaben, der Kirchengemeinde und ihren Stadtteilbewohnern weiterhin alles Gute. Insbesondere und umso mehr In diesen nicht immer nur leichten Zeiten, so Stolle.

Wer die Apostelkirche bei ihrem Vorhaben „Ein neues Dach für Apostel“ unterstützen möchte, der kann das hier tun:

Apostelkirche Hamburg-Harburg

DE71 2075 0000 0090 2896 12

Sparkasse Harburg-Buxtehude