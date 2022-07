Das große Sommerferienprogramm 2022 für Harburg Stadt & Land

Das große Ferienprogramm für Harburg Stadt und Land

Archäologisches Museum

7. August 15.00 – 16.00 Uhr

Sonntags-Tour Auf der Tour wird Hamburgs Vergangenheit wieder lebendig: Geschichte und Geschichten rund um die einst mächtigen Burgen und ihrer Erbauer für Groß und Klein. 3 Euro zzgl. Eintritt

Ort: Museumsplatz 2 Anmeldung: 040 42871 2497

10. August 14 - 15.30 Uhr

Großeltern & Enkel auf Zeitreise Auf einer Zeitreisetour in das Mittelalter können Großeltern und Enkel in den Ferien die spannende Welt der Burgen entdecken. 3 Euro. Anmeldung: 040 42871 2497

14. August 11.00 - 12.30 Uhr

Auf der Tour zu den Fundorten der Hammaburg und der Neuen Burg erfahren die Teilnehmer, zu welchen neuen Erkenntnissen die Archäologen gelangt sind. 3 Euro. Treffpunkt: Bei der Petrikirche 3a, 20095 Hamburg. Anmeldung: 040 42871 2497

Freilichtmuseum am Kiekeberg

9. Juli – 16.Juli

Spiele spielen – (So, 10.7. Aktionstag „Spielzeit“)

18. Juli – 24. Juli

Ernährung (zstl. Sonderausstellung „Herdanziehungskraft. Küche und Kochen“ sowie Vorführungen der „Gelebte Geschichte“)

25. Juli – 29. Juli

Märchen (zstl. Sbd/So, 30./31.7.: Aktionstag „Stein auf Stein – LEGO® Bausteintage“)

1. August – 6. August

Handwerk (zstl. So, 7.8. „Imkertag“)

8. August - 14. August

Tiere

15. August – 21. August

Spiele spielen

Kinderzentrum (KIZ) Kennedy – Haus Kalischer Straße 18, 21073 Hamburg, Tel.: 040 42871 3758

Donnerstag, 7. Juli

8 – 16 Uhr Hagenbecks Tierpark, ca. 20 Teilnehmer,Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 12 Jahre

Freitag 8.Juli

13 – 16 Uhr Trampolin, ca. 20 Teilnehmer, Alter 8 – 12 Jahre

Montag, 11 Juli, Dienstag, 12 Juli, Donnerstag,14. Juli, Freitag, 15. Juli

12.30 – 17 Uhr Bauwoche Abenteuerspielplatz, 10 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 14 Jahre

Mittwoch, 13. Juli

13 – 16 Uhr Kletterwand, ca. 20 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 12 Jahre

Montag, 18. Juli

8 – 16 Uhr Freibad Neukloster, ca. 20 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 12 Jahre

Dienstag, 19. Juli

8 – 16 Uhr Wasserspielplatz, ca. 20 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 12 Jahre

Mittwoch, 20. Juli

13 – 16 Uhr Skateboarden , ca. 20 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 12 Jahre

Donnerstag, 21. Juli

8 – 16 Uhr Jumphouse, ca. 20 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 12 Jahre

Montag, 25. Juli

8 – 16 Uhr Mind Ways, ca. 20 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 12 Jahre

Dienstag, 26. Juli

8 – 16 Uhr Spielplatz Insel Park, ca. 20 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 12 Jahre

Mittwoch, 27. Juli

8 – 16 Uhr Freibad Buxtehude, ca. 20 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 12 Jahre

Donnerstag, 28. Juli

12 – 16 Uhr Fuxis, ca. 20 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 12 Jahre

Freitag, 29. Juli

8 – 16 Uhr Schminken im Kennedy – Haus, Teilnehmerzahl unbegrenzt, Alter 6 – 14 Jahre

Dienstag, 2. August

8 – 16 Uhr Hafen City Spielplatz, ca. 20 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich, Alter 8 – 12 Jahre

Freitag, 5. August

8 – 16 Uhr Video Tagebuch im Kennedy – Haus, Teilnehmer:zahl unbegrent, Alter 6 – 14 Jahre



Kinderzentrum Harburg, Schneverdinger Weg 1b, 21079 Hamburg E-Mail: kiz – Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Tel.: 040 7644276

Donnerstag, 7. Juli

15 – 17 Uhr Blumenbilder mit Salzteig

Freitag, 8. Juli

4 – 16 Uhr Disco

Montag, 11. Juli – Freitag, 15. Juli

Ab 12 Uhr Besuch Abenteuerspielplatz

Dienstag, 26. Juli

15 – 17 Uhr Kreativ mit Fimo

Mittwoch, 27. Juli

15 – 17 Uhr Alles rund um Seifenblasen

Donnerstag, 28. Juli

15 – 17 Uhr Wasserspiele

Freitag, 29. Juli

14 – 16 Uhr Schleuderbilder

Dienstag, 2. August

11 – 17 Uhr Minigolf

Mittwoch, 3. August

14 – 17 Uhr Hüpfburg & Waffeln

Donnerstag, 4. August

12 – 17 Uhr Wildpark Schwarze Berge

Freitag, 5. August

14 – 16 Uhr KIZ räumt auf

Dienstag, 9. August

13 – 17 Uhr Inliner fahren im Skatepark

Mittwoch, 10. August

15 – 17 Uhr Schlüsselanhänger & Makramee

Donnerstag, 11. August

9 – 18 Uhr Heidepark Soltau

Dienstag, 16. August

14 – ca. 17 Uhr Pony reiten

Mittwoch, 17. August

3:30 – 17:30 Uhr Kegeln

Ausflugskinder müssen mindestens 3x vorher im KIZ gewesen sein

Ausflüge nur mit Erlaubnisschein

Zeiten können sich ändern

Kindertreff Heimfeld, Friedrich – Naumann – Str. 26, 21075 Hamburg E-Mail: schlueter@bi – elbinseln.de Tel.: 040 7675 3442 Mobil: 01575 3296040

Donnerstag, 7. Juli

14 – 18 Uhr Haustag Freies Spiel

Freitag, 8. Juli

13 – 18 Uhr Haustag Film gucken

Montag, 11. Juli

14 – 18 Uhr Haustag Stofftaschen bemalen 1 €

Dienstag, 12. Juli

11 – 18 Uhr Fährfahrt + Spielplatz Planten & Blomen

Mittwoch, 13. Juli

14 – 18 Uhr Haustag Kochen

Donnerstag, 14. Juli

14 – 18 Uhr Haustag Freies Spiel

oder HANSPAPRK Koop. Jugendclub, 10 €

Nur mündliche Anmeldung im KTH Freitag

15. Juli

14 – 18 Uhr Haustag Schrumpffolie

Montag, 18. Juli

14 – 18 Uhr Haustag Meyers Park

Dienstag, 19. Juli

14 – 18 Uhr Haustag Freies Spiel

Mittwoch, 20. Juli

12 – 18 Uhr Ausflug Besuch eines Obsthofes im Alten Land

Donnerstag, 21. Juli

14 – 18 Uhr Haustag Apfelkompott kochen

Freitag, 22. Juli

12 – 18 Uhr Ausflug Inselpark + Klettern

Montag, 25. Juli

14 – 18 Uhr

Haustag Affenspielplatz Neuwiedenthal

Dienstag, 26. Juli

12 – 18 Uhr Ausflug Museum MARKK

Mittwoch, 27. Juli

12 – 18 Uhr Ausflug Schwimmen Freibad Niendorf

Donnerstag, 28. Juli

14 – 18 Uhr Haustag Sparschwein basteln

Freitag, 29. Juli

14 – 18 Uhr Haustag Kochen

An den Haustagen kann jedes Kind ohne Anmeldung zu uns kommen, für die Ausflüge ist eine verbindliche Anmeldung (eigener Zettel) erforderlich. Letzter Abgabetermin der Anmeldung für die Ausflüge: 1. Juli. Start – und Endpunkt der Ausflüge ist immer der Kindertreff.Die Rückkehrzeiten können abweichen. Bitte genug Proviant (Essen und Getränke) für die Ausflüge einpacken und auf geeignete Kleidung achten



Haus der Jugend Steinike Steinikestraße 20, 21073 Hamburg Tel.: 040 42817 5205

Donnerstag, 7. Juli

14 – 21 Uhr Ausflug in Planung

Freitag, 8. Juli

14 – 21 Uhr Graffiti – Projekt

Montag, 11. Juli

14 – 21 Uhr Fußball beim HTB

Dienstag, 12. Juli

14 – 21 Uhr Kletterwald Meiendorfer Weg

Mittwoch, 13. Juli

14 – 21 Uhr Fußball bei HTB

Donnerstag, 14. Juli

14 – 21 Uhr Ausflug in Planung

Freitag, 15. Juli

14 – 21 Uhr Lasertag mit Parcour

Montag, 18. Juli

14 – 21 Uhr Koch – Duell

Dienstag, 19. Juli

14 – 21 Uhr Schwarzlichtminigolf

Mittwoch, 20. Juli

14 – 21 Uhr HDJ Game Challenge

Donnerstag, 21. Juli

14 – 21 Uhr Ausflug in Planung

Freitag, 22. Juli

14 – 21 Uhr Schnitzeljagd

Montag, 25. Juli

14 – 21 Uhr Kicker – Turnier

Dienstag, 26. Juli

14 – 21 Uhr Wildpark Schwarze Berge

Mittwoch, 27. Juli

14 – 21 Uhr Fußballturnier

Dienstag, 2. August

14 – 21 Uhr Jump House

Mittwoch, 3. August

14 – 21 Uhr Wasserschlacht

Donnerstag, 4. August

14 – 21 Uhr Ausflug in Planung

Freitag, 5. August

14 – 21 Uhr Billardturnier

Montag, 8. August

14 – 21 Uhr Tischtennisturnier

Dienstag, 9. August

14 – 21 Uhr Hamburg Dungeon

Mittwoch, 10. August

14 – 21 Uhr Wasserbahn mit Plane

Donnerstag, 11. August

14 – 21 Uhr Ausflug in Planung

Freitag, 12. August

14 – 21 Uhr HDJ – Olympics

Montag, 15. August

14 – 21 Uhr Musiksession mit Marius

Dienstag, 16. August

14 – 21 Uhr Ausflug in Planung

Mittwoch, 17. August

14 – 21 Uhr Grillen und Lagerfeuer

Alle Angebote mit Anmeldung. Zielgruppe: 10 – 27 Jahre. Die Zeiten der Ausflüge können abweichen.

Abenteuerspielplatz Harburg Hohe Str. 42, 21073 Hamburg E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Tel.: 040 7658646

Donnerstag, 7. Juli

12 – 19 Uhr Ankommen in den Ferien

Freitag, 8. Juli

12 – 19 Uhr Bunjee – Trampolin Auf dem Bolzplatz des Kennedy – Hauses

Samstag, 9. Juli

13 – 18 Uhr Kochen

Montag, 11. Juli

12 – 19 Uhr Bauprojekt / Stadtspiel

Dienstag, 12. Juli

12 – 19 Uhr Bauprojekt / Stadtspiel

Mittwoch, 13. Juli

12 – 19 Uhr Kletterturm auf dem Abenteuerspielplatz

Donnerstag, 14. Juli

12 – 19 Uhr Bauprojekt / Stadtspiel

Freitag, 15. Juli

12 – 19 Uhr Bauprojekt / Stadtspiel

Dienstag, 19. Juli

12 – 19 Uhr Platzbetrieb

Mittwoch, 20. Juli

12 – 19 Uhr SDkateboard School auf dem Baererplatz

Donnerstag, 21. Juli

12 – 19 Uhr Bogenschießen

Freitag, 22. Juli

Ausflugstag

Montag, 25. Juli

12 – 19 Uhr Fünfkampf

Dienstag, 26. Juli

12 – 19 Uhr Platzbetrieb

Mittwoch, 27. Juli

12 – 19 Uhr Platzbetrieb

Donnerstag, 28. Juli

Ausflugstag

Freitag, 29. Juli

12 – 19 Uhr Platzbetrieb

Dienstag, 2. August

12 – 19 Uhr Platzbetrieb

Mittwoch, 3. August

Ausflugstag

Donnerstag, 4. August

12 – 19 Uhr Fahrradparcours

Freitag, 5. August

12 – 19 Uhr Feuer und Stockbrot

Samstag, 6. August

13 – 18 Uhr Kochen

Montag, 8. August

12 – 19 Uhr Spiele auf dem Platz

Dienstag, 9. August

Ausflugstag

Mittwoch, 10. August

12 – 19 Uhr Platzbetrieb

Donnerstag, 11. August

Ausflugstag

Freitag, 12. August

12 – 19 Uhr Platzbetrieb

Dienstag, 16. August

12 – 19 Uhr Platzbetrieb

Mittwoch, 17. August

12 – 19 Uhr Ferienabschlussfest auf dem Baererplatz

Für die Ausflüge ist eine rechtzeitige Voranmeldung notwendig  Erlaubnisscheine gibt es auf dem Abenteuerspielplatz. Für die Ferienreise direkt persönlich im Haus der Jugend Steinike ansprechen. Bauen, Fahrradfahren, Tischtennis – das ‚normale‘ Programm gibt es neben den Ferienspecials selbstverständlich auch.

Jugendcafé Eißendorf Eißendorfer Str. 195, 21073 Hamburg E-Mail: info@jugendcafe – eissendorf.de Tel.: 040 28088489

Donnerstag, 7. Juli  12 – 18 Uhr  Brunch  Anmeldetag für die Aktionen mit Voranmeldung*

Freitag, 8. Juli

12 – 18 Uhr Brunch

Montag, 11. Juli

12 – 15 Uhr 16 – 18 Uhr

HTB – Fußball im Jugendcafé* Voranmeldung

Dienstag, 12. Juli

12 – 17 Uhr Mädchentag Filme gucken im Jugendcafé

Mittwoch, 13. Juli

12 – 15 Uhr 16 – 18 Uhr HTB Fußball im Jugendcafé* Voranmeldung

Donnerstag, 14. Juli

12 – 18 Uhr FIFA Turnier im Jugendcafé

Freitag, 15. Juli

12 – 18 Uhr Grillen im Jugendcafé

Montag, 18. Juli

12 – 18 Uhr Fußballgolf* Treffen um 11 Uhr im Jugendcafé Voranmeldung 2 €

Dienstag, 19. Juli

12 – 17 Uhr Mädchentag Picknick Außenmühle

Mittwoch, 20. Juli

12 – 18 Uhr Eis essen im Jugendcafé oder Eisdiele

Donnerstag, 21. Juli

14 – 17 Uhr Bogenschießen / Grillen im HDJ Steinikestraße* Voranmeldung

Freitag, 22. Juli

12 – 18 Uhr Abschlussgrillen im Jugendcafé

Anmeldung im Juca oder per E-Mail oder Telefon Einverständnis der Eltern wird benötigt.

Archäologisches Museum

Offener Kinder- und Jugendtreff am Hans-Dewitz-Ring Hans-Dewitz-Ring 2c, 21073 Hamburg E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Tel.: 0163/ 8087440

Montag, 11. Juli

16 – 19 Uhr Kickerturnier

Dienstag, 12. Juli

16 – 20 Uhr Filmetag Ab 12 Jahre

Donnerstag, 14. Juli

11 – 18 Uhr  17 – 21 Uhr Jumphouse Ab 10 Jahre Mädchenclub

Freitag, 15. Juli

16.30 – 18.30 Uhr Soccerturnier Ab 12 Jahre

Montag, 18. Juli

11 – 19 Uhr Ausflug ins Schwimmbad oder ans Wasser Ab 10 Jahre

Dienstag, 19. Juli

16 – 20 Uhr Filmetag Ab 12 Jahre

Donnerstag, 21. Juli

12.30 – 18 Uhr  17 – 21 Uhr Bowling Ab 10 Jahre Mädchenclub

Freitag, 22. Juli

 16.30 – 18.30 Uhr

 Soccerturnier

 Ab 12 Jahre

 Halle Hans-Dewitz-Ring Montag, 25. Juli  11 – 19 Uhr  Ausflug ins Schwimmbad oder ans Wasser  Ab 10 Jahre

Dienstag, 26. Juli

 16 – 20 Uhr

 Filmetag

 Ab 12 Jahre

Donnerstag, 28. Juli

 11 – 18 Uhr  17 – 21 Uhr  Wildpark Schwarze Berge  Mädchenclub

Freitag, 29. Juli

 16.30 – 18.30 Uhr

 Soccerturnier

 Ab 12 Jahre

 Halle Hans-Dewitz-Ring

Montag, 1. August

 17.30 – 19.30 Uhr  Soccerturnier  Ab 12 Jahre  Halle Hans-Dewitz-Ring

Dienstag, 2. August

 16 – 20 Uhr

 Filmetag

 Ab 12 Jahre Donnerstag, 4. August  11 – 17 Uhr  17 – 21 Uhr  Fuxis  Ab 8 Jahre  Mädchenclub

Freitag, 5. August

 16.30 – 18.30 Uhr

 Soccerturnier

 Ab 12 Jahre

 Halle Hans-Dewitz-Ring Montag, 8. August  11 – 19 Uhr  Ausflug ins Schwimmbad oder ans Wasser  Ab 10 Jahre

Dienstag, 9. August

 16 – 20 Uhr

 Filmetag

 Ab 12 Jahre Donnerstag, 11. August  Bitte erfragen  Musical Eiskönigin

Freitag, 12. August

 16.30 – 18.30 Uhr

 Bubble Ball

 Ab 12 Jahre Montag, 15. August  12 – 17 Uhr  Kartfahren

Dienstag, 16. August

 8 – 20 Uhr

 Freizeitpark

 Ab 12 Jahre  Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung und eine entsprechende Bestätigung erforderlich. Treffpunkt ist vor der Kita.  Die Veranstaltungen können sich in Tag und Zeit noch ändern.

Mädchentreff Harburg Neue Straße 59, 21073 Hamburg, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Tel.: 040 46635170

Freitag, 8. Juli  13 – 19 Uhr  Offener Treff

Samstag, 9. Juli –

Freitag, 15. Juli

 Mädchenreise an die Ostsee

 70 € Montag, 18. Juli – Freitag, 22. Juli Geschlossen

Dienstag, 26. Juli

 8 – 18 Uhr

 Ausflug in den Heidepark

 8 € Freitag, 29. Juli  13 – 18 Uhr  Ausflug in den Hochseilgarten  3 €

Montag, 1. August

 9 – 19 Uhr

 Ausflug nach Travemünde an der Ostsee

 3 € Dienstag, 2. August  13 – 19 Uhr  Offener Treff

Mittwoch, 3. August

 13 – 18 Uhr

 Kino

 3 € Freitag, 5. August  13 – 18 Uhr  Fahrradtour  3 €

Montag, 8. August

 10 – 19 Uhr

 Ausflug zum Schiwmmen ins Arriba,  3 €

Dienstag, 9. August, Donnerstag, 10. August, Freitag, 11. August

 12 – 19 Uhr  Videoprojekt – Wir drehen einen Film  Mittagessen inklusive  3 €

Montag, 15. August

 13 – 18 Uhr

 Ausflug zum Bowling,  3 €

Dienstag, 16. August

 13 – 18 Uhr  Ausflug ins Jump House  3 €

Mittwoch, 17. August

 13 – 19 Uhr

 Offener Treff



AWO Jugendclub Heimfeld Grumbrechtstraße 65 21075 Hamburg E-Mail: jugendclubheimfeld@awo – hamburg.de Tel.: 0159 04092249

Donnerstag, 7. Juli Endlich Ferien!!!!!!!!!  10 – 27 Jahre

Freitag, 8. Juli

 14 – 19 Uhr

 Grillen und Chillen

 10 – 27Jahre Samstag, 9. Juli  12 – 16 Uhr  Eisparty  6 – 12 Jahre

Sonntag, 10. Juli

 12 – 16 Uhr

 Essen & Mehr

 6 – 12 Jahre Montag, 11. Juli  11 – 16 Uhr  Sport beim HTB Fußball und Mehr

 10 – 27 Jahre  Jungentag

Dienstag, 12. Juli

 14 – 19 Uhr

 Ferienparty

 ab 12 Jahre

 Mädchentag Mittwoch, 13. Juli  11 – 16 Uhr  Sport beim HTB Fußball und Mehr  10 – 27Jahre

Donnerstag, 14. Juli

 9.30 Uhr

 Hansapark

 10 – 27Jahre

 10 € Freitag, 15. Juli  14 – 19 Uhr  Brunch und Chillen  10 – 27Jahre

Samstag, 16. Juli

 12 – 16 Uhr

 Essen & Mehr

 Ausflug Meyerspark

 6 – 12 Jahre Sonntag, 17. Juli  12 – 16 Uhr  Essen & Mehr  6 – 12 Jahre

Montag, 18. Juli

 14 – 19 Uhr

 Tretboot fahren und Mehr

 10 – 27 Jahre

 3 €

 Jungentag Dienstag, 19. Juli  14 – 19 Uhr  Chillen im Jugendclub  ab 12 Jahre  Mädchentag

Mittwoch, 20. Juli

 14 – 19 Uhr

 Chillen im Jugendclub

 10 – 27Jahre Donnerstag, 21. Juli  14 – 19 Uhr  Bowling  10 – 27Jahre  3 €

Freitag, 22. Juli

 Uhrzeit noch nicht bekannt

 Klettern Nordwandhalle + Inselpark

 10 – 27Jahre

 Preis noch ungeklärt Samstag, 23. Juli  12 – 16 Uhr  Essen & Mehr  Pappmaché basteln  6 – 12 Jahre

Sonntag, 24. Juli

 12 – 16 Uhr

 Essen & Mehr

 6 – 12 Jahre Montag, 25. Juli  14 – 19 Uhr  Chillen im Jugendclub  10 – 27 Jahre  Jungentag

Dienstag, 26. Juli

 Uhrzeit eine Woche vorher

 Kino im Cinemaxx

 ab 12 Jahre

 4 €

 Mädchentag Mittwoch, 27. Juli  14 Uhr  Jump House  10 – 27 Jahre  4 €

Donnerstag, 28. Juli

 14 – 19 Uhr

 Bowling

 10 – 27Jahre

 3 € Freitag, 29. Juli  14 – 19 Uhr  Brunch und Chillen

 10 – 27Jahre

Samstag, 30. Juli

 12 – 16 Uhr

 Essen & Mehr

 Wasserparty

 6 – 12 Jahre Sonntag, 31. Juli  12 – 16 Uhr  Essen & Mehr  6 – 12 Jahre

Montag, 1. August

 14 – 19 Uhr

 Miniaturwunderland,

 10 – 27 Jahre

 Preis noch nicht bekannt

 Jungentag Dienstag, 2. August  14 – 19 Uhr  Chillen im Jugendclub  ab 12 Jahre  Mädchentag

Mittwoch, 3. August

 14 – 20 Uhr

 Schwimmen Arriba

 10 – 27Jahre

 4 € Donnerstag, 4. August  14 – 19 Uhr  Chillen im Jugendclub  10 – 27Jahre

Freitag, 5. August

 Uhrzeit eine Woche vorher

 Kino im Cinemaxx

 10 – 27Jahre

 4 € Samstag, 6. August  12 – 16 Uhr  Essen & Mehr  Große Schnitzeljagd  6 – 12 Jahre

Sonntag, 7. August

 12 – 16 Uhr

 Essen & Mehr

 6 – 12 Jahre Montag, 8. August  14 – 19 Uhr  Schwimmen  10 – 27 Jahre  3 €  Jungentag

Dienstag, 9. August

 14 – 19 Uhr

 Spontan Ausflug

 ab 12 Jahre

 3 €

 Mädchentag Mittwoch, 10. August  14 – 19 Uhr  Bowling  10 – 27Jahre  3 €

Donnerstag, 11. August

 14 – 19 Uhr

 Chillen im Jugendclub

 10 – 27Jahre Freitag, 12. August  14 – 20 Uhr  Vorbereitung auf das Fest  10 – 27Jahre

Samstag, 13. August

 Startzeit noch nicht bekannt

 25 Jahre Jugendclub Heimfeld Party Sonntag, 14. August  12 – 16 Uhr  Essen & Mehr  6 – 12 Jahre

Montag, 15. August

 14 – 19 Uhr

 FIFA Turnier

 10 – 27 Jahre

 Jungentag Dienstag, 16. August  14 – 19 Uhr  Eisbombenparty  ab 12 Jahre  Mädchentag

Donnerstag, 17. August

 14 – 19 Uhr

 Ferien Abschluss Grillen

 10 – 27Jahre

Jugendclub Blechkiste Rönneburgerstraße 6, 21079 Hamburg E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Tel.: 040 7638300

Donnerstag, 7. Juli

 Ab 12 Uhr  Gemeinsames Frühstück

Freitag, 8. Juli

 Ab 15 Uhr

 Offener Treff,  Gemeinsames Kochen

 Mädchentag Montag, 11. Juli

 Ab 13 Uhr  Offener Treff

Dienstag, 12. Juli

 Ab 13 Uhr

 Aktion nach Absprache,  Jungentag

Mittwoch, 13. Juli  Ab 12 Uhr  Gemeinsames Frühstück  Challenge-Day

Donnerstag, 14. Juli

 Ab 12 Uhr

 Gemeinsames Frühstück

 Tischtennis-Turnier Freitag, 15. Juli  Ausflug Landungsbrücken, Elbphilharmonie, Elbstrand  Anmeldung erforderlich  Mädchentag

Montag, 18. Juli

 10 Uhr (Bahnhof Harburg)

 Ausflug nach Travemünde

 Anmeldung bis zum 11.07

 5 € Dienstag, 19. Juli  Ab 13 Uhr  FIFA-Turnier  Jungentag

Mittwoch, 20. Juli

 Virtual Realitiy im Miniaturwunderland

 Picknick am Elbstrand

 Anmeldung erforderlich

 7 € Donnerstag, 21. Juli  Ab 13 Uhr  Billardturnier  Eventuell Bogenschießen im HDJ

Freitag, 22. Juli

 Picknick an der Außenmühle

 Anmeldung bis 25.7

 Mädchentag Montag, 25 Juli  Ab 13 Uhr  Offener Treff

Dienstag, 26. Juli

 Ab 13 Uhr

 Aktion nach Absprache

 Jungentag Mittwoch, 27. Juli  Grillen vor der Blechkiste

Donnerstag, 28. Juli

 Ab 12 Uhr

 Gemeinsames Frühstück

 Dart Tunier ab 14 Uhr Freitag, 29. Juli  Offener Treff  Eisessen gehen  Mädchentag

Montag, 1. August

 Ab 13 Uhr

 Offener Treff Dienstag, 2. August  Ab 13 Uhr  Aktion nach Absprache  Jungentag

Mittwoch, 3. August

Geschlossen

Donnerstag, 4. August  Ab 12 Uhr  Gemeinsames Frühstück

Freitag, 5. August

Geschlossen

Montag, 8. August  Ab 13 Uhr  Offener Treff

Dienstag, 9. August

 Ab 13 Uhr

 Aktion nach Absprache Mittwoch, 10. August  Ab 12 Uhr  Gemeinsames Frühstück

Donnerstag, 11. August

 Swing Golf

 Anmeldung bis zum 8.8 Freitag, 12. August  Ab 14 Uhr  Tanzen und Kochen  Mädchentag

Montag, 15. August

 Ab 13 Uhr

 Offener Treff Dienstag, 16. August  Ab 13 Uhr  Aktion nach Absprache  Jungentag

Mittwoch, 17. August

 Ab 12 Uhr

 Abschlussfrühstück zum Ferienende

 Challenge-Day

Haus der Jugend Neuwiedenthal Neumoorstück 3, 21147 Hamburg, E-Mail: HdJ – Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Tel.: 040 42889 3916

Donnerstag, 7. Juli, Freitag, 8. Juli, Montag, 11. Juli bis Donnerstag, 19. Juli  12 – 17 Uhr  Lerne deinen Song zu schreiben und entwickle den Beat dazu. Mache aus dem Gefühl einen Text, entdecke deine Stimme und hab Spaß.

Montag, 11. Juli bis

Freitag, 15. Juli

 12 – 16 Uhr

 Graffiti & Sketchen –

lerne das Sprühen und finde deinen eigenen Style. Mittwoch, 13. Juli  11 Uhr  Frühstücken & Tischtennisturnier

Freitag, 15.Juli

 11 Uhr

 FIFA Turnier & Frühstück Dienstag, 19. Juli  Treffen: 8 Uhr  Abfahrt: 9 Uhr  HansaPark

Mittwoch, 20. Juli bis

Freitag, 22. Juli

 12 – 16 Uhr

 Action Painting

„Das Experiment“ Montag, 25. Juli  11 Uhr  Frühstück & Billardturnier

Dienstag, 26. Juli

 13 Uhr

 Action Tag – lasst euch überraschen! Donnerstag, 28. Juli  12 Uhr  Kühlschrank öffne dich – gemeinsames Kochen

 Anmeldung, Di. – Fr. von 14 – 18 Uhr

 Alle Angebote ab 10 Jahren

Jugendcafé Neuwiedenthal Rehrstieg 15, 21147 Hamburg E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Tel.: 040 703 82 172

Samstag, 9. Juli bis Freitag, 15. Juli  Mädchenreise  5 Teilnehmer:innen  Ab 12 Jahre  Anmeldung im Juca  350 €

Montag, 11. Juli

14 – 18 Uhr Scooter - Workshop 10 Teilnehmer Ab 12 Jahre Anmeldung im Juca

Dienstag, 12. Juli

14 – 20 Uhr 14 – 18 Uhr

Skateboard - Workshop 10 Teilnehmer Ab 12 Jahren Anmeldung im Juca

Scooter - Workshop 10 Teilnehmer Ab 12 Jahren Anmeldung im Juca

Mittwoch, 13. Juli

14 – 20 Uhr 14 – 18 Uhr

Skateboard - Workshop 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Scooter - Workshop 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Donnerstag, 14. Juli

14 – 20 Uhr 14 – 18 Uhr

Skateboard - Workshop 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Freitag, 15. Juli

14 – 18 Uhr Scooter - Workshop 10 Teilnehmer:innen Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Sonntag, 17. Juli

14 – 18 Uhr

Scooter Workshop 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Montag, 18. Juli

14 – 18 Uhr Scooter - Workshop 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Dienstag, 19. Juli

14 – 20 Uhr 14 – 18 Uhr City Bound 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

cooter - Workshop 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Mittwoch, 20. Juli

14 – 18 Uhr Scooter - Workshop 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Donnerstag, 21. Juli

12 – 14 Uhr 14 – 18 Uhr  Sprungraum Hamburg  20 Teilnehmer:innen  Anmeldung im Juca, FZ Sandbek und Mädchenclub  Ab 12 Jahren  5 €  Scooter - Workshop  10 Teilnehmer:innen  Anmeldung im Juca  Ab 12 Jahren

Freitag, 22. Juli

14 – 18 Uhr Scooter - Workshop 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Sonntag, 24. Juli

14 – 18 Uhr  Scooter - Workshop 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Dienstag, 26. Juli

14 – 20 Uhr 16 – 20 Uhr

City Bound 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Siebdrucken 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Donnerstag, 28. Juli

08 – 18 Uhr  Heidepark Soltau  44 Teilnehmer:innen  Anmeldung im Juca, FZ Sandbek und Mädchenclub  Ab 12 Jahren  10 €

Dienstag, 02. August

13 – 16 Uhr 14 – 20 Uhr Arriba Erlebnisbad 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren 2,50 €

City Bound 10 Teilnehmer:innen Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Donnerstag, 04. August

12 – 16 Uhr  Wildpark Schwarze Berge  10 Teilnehmer:innen  Anmeldung im Juca  Ab 12 Jahren  2,50 €

Montag, 08. August

12 – 14 Uhr Wasserski 20 Teilnehmer Anmeldung im Juca, FZ Sandbek und Mädchenclub Ab 12 Jahren 5 €

Dienstag, 09. August

14 – 20 Uhr 16 – 20 Uhr  City Bound  10 Teilnehmer:innen  Anmeldung im Juca  Ab 12 Jahren  Siebdrucken  10 Teilnehmer:innen  Anmeldung im Juca  Ab 12 Jahren

Mittwoch, 10. August

10 – 16 Uhr Barfußpark 10 Teilnehmer:´Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren 5 €

Donnerstag, 11. August

14 – 20 Uhr City Bound 10 Teilnehmer Anmeldung im Juca Ab 12 Jahren

Dienstag, 16. August

14 – 20 Uhr Abschlussgrillen + Party Ab 12 Jahren

Straßensozialarbeit Sandbek, Straßensozialarbeit Neugraben – Fischbek, Ohrnsweg 4, 21149 Hamburg E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder straso – neugraben@invia – hamburg.de Tel. 040 7022053 oder 0151 22615805

Montag, 11. Juli Montag, 18. Juli Montag, 25. Juli Montag, 1. August Montag, 8. August Montag, 15. August  17 – 18.30 Uhr  Fußball für Jungs  von 12 bis 16 Jahre  Uwe – Seeler – Halle

Dienstag, 12. Juli

Dienstag, 19. Juli

 14 – 20 Uhr

 10 – 20 Uhr

 Ausflug zum Hochseilgarten HanseRock

 Ausflug an die Ostsee

Donnerstag, 7. Juli Donnerstag, 14. Juli Donnerstag, 21. Juli  15 – 20 Uhr  8 – 20 Uhr  15 – 20 Uhr  Grillen, Eis, Smoothies machen  Ausflug Heidepark  Grillen, Eis, Smoothies machen

Freitag, 8. Juli

Freitag, 15. Juli

Freitag, 22. Juli

 13 – 20 Uhr

 13.00 – 20.00 Uhr

 12.00 – 20.00 Uhr

 Spielolympiade oder Spiel – und Aktionstag (Brettspiele, Darts, Kicker, Tischtennis u.a.)

 In Planung, evtl. Picknick, Schifffahrt oder Spielaktionen)

 Ausflug nach Lüneburg  Anhängig von dem Wetter und der Anzahl der Teilnehmenden können sich die Termine ändern.

Freizeitzentrum Sandbek, Ohrnsweg 50, 21149 Hamburg E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Tel.: 040 466 34 743

Donnerstag, 7 Juli

Berlinfahrt 4 Teilnehmer

Montag, 11. Juli

Ostseefahrt 7 Teilnehmer

Dienstag, 28. Juli

Heidepark Soltau 14 Teilnehmer

Donnerstag, 4. August

Hanserock Kletterwald 8 Teilnehmer

Montag, 8. August

Wasserski 5 Teilnehmer

Donnerstag, 11. August

Wildpark Schwarze Berge 5 Teilnehmer

Mittwoch, 17. August

Tretboot an der Alster 9 Teilnehmer:innen

Alle Angebote für Teilnehmer:innen ab 12 Jahre

Jugendfreizeitlounge Neugraben, Am Johannisland 2, 21147 Hamburg, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Tel.: 040 65910000 Änderungen und Infos über Instagram: hang_up.47

Freitag, 8. Juli bis Mittwoch, 13. Juli

Ostseereise  14 Teilnehmer:innen 11-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Dienstag, 19. Juli

Heidepark 23 Teilnehmer 12-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 21. Juli bis Samstag, 23. Juli

Fahrradreise 6 Teilnehmer 14-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Dienstag, 26. Juli

Tagesausflug an die Ostsee 8 Teilnehmer 12-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 28. Juli

Jumphouse 8 Teilnehmer10-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Dienstag, 2. August

Wildpark 8 Teilnehmer 6-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 4. August

Arriba 8 Teilnehmer:innen 10-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Dienstag, 9.August

Tagesausflug an die Ostsee 8 Teilnehmer 12-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 11. August

Kart fahren 8 Teilnehmer 14-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Öffnungszeiten während der Ferien:

Montag bis Mittwoch, 12 – 18 Uhr

Donnerstag bis Freitag, 12 – 19 Uhr

Mädchenclub Neuwiedenthal, Lange Striepen 7, 21147 Hamburg E-Mail: mäDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Tel.: 040 796 55 98

Freitag, 8. Juli bis Mittwoch, 13. Juli

Ostseereise  14 Teilnehmer 1-18 Jahrr Anmeldung erforderlich

Dienstag, 19. Juli

Heidepark 23 Teilnehmer 12-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 21. Juli bis Samstag, 23. Juli

Fahrradreise 6 Teilnehmer 14-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Dienstag, 26. Juli

Tagesausflug an die Ostsee 8 Teilnehmer 12-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 28. Juli

Jumphouse 8 Teilnehmer 10-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Dienstag, 2. August

Wildpark 8 Teilnehmer 6-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 4. August

Arriba 8 Teilnehmer:innen 10-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Dienstag, 9.August

Tagesausflug an die Ostsee 8 Teilnehmer 12-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 11. August

Kart fahren 8 Teilnehmer 14-18 Jahre Anmeldung erforderlich

Öffnungszeiten während der Ferien:

Montag bis Mittwoch, 12 – 18 Uhr

Donnerstag bis Freitag, 12 – 19 Uhr

Altersgruppe 6-18 Jahre Ohne Anmeldung

Rote Hütte Neuenfelde, Seehofring 89, 21129 Hamburg E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Tel.: 040 317 671 05

Donnerstag, 7. Juli  17 – 20 Uhr  Party zum Ferienstart

Freitag, 8. Juli

15 – 20 Uhr Wasserschlacht

Montag, 11. Juli

15 – 20 Uhr Kickerturnier

Dienstag, 12. Juli

15 – 20 Uhr Sushi selber machen Ab 16 Jahren

Mittwoch, 13. Juli

17 – 16 Uhr Musical Eiskönigin

Donnerstag, 14. Juli

17 – 20 Uhr Pizza selber machen

Freitag, 15. Juli

13 – 20 Uhr

Filmabend mit Popcorn

Montag, 18. Juli

13 – 20 Uhr Fuxis 2 €

Dienstag, 19. Juli

15 – 20 Uhr Alkoholfreie Cocktails machen

Mittwoch, 20. Juli

16 – 19 Uhr Blumenbeet neu bepflanzen

Donnerstag, 21. Juli

17 – 20 Uhr Outdoorspiele/ Crocket

Freitag, 22. Juli

13 – 18 Uhr 18 – 20 Uhr Offenes Angebot Ab 16 Jahren

Montag, 25 Juli  15 – 20 Uhr  Völkerball

Dienstag, 26. Juli

15 – 20 Uhr Bubble Ball 4 €

Mittwoch, 27. Juli

16 – 19 Uhr  Garten verschönern

Donnerstag, 28. Juli

17 – 20 Uhr Kochtag

Freitag, 29. Juli

13 – 18 Uhr 18 – 20 Uhr Wunschprogramm Ab 16 Jahren

Montag, 1. August

15 – 20 Uhr Rallye durch Neuenfelde

Dienstag, 2. August

14 – 18 Uhr Rabatzz 4 €

Mittwoch, 3. August

16 – 19 Uhr Upcycling Kurs

Donnerstag, 4. August

17 – 20 Uhr Waffeln backen

Freitag, 5. August

13 – 18 Uhr 18 – 20 Uhr Wunschprogramm Ab 16 Jahren

Montag, 8. August

17 – 20 Uhr Projekt „Gefangene helfen Jugendlichen“

Dienstag, 9. August

15 – 20 Uhr Obstspieße machen

Mittwoch, 10. August

16 – 19 Uhr Schmuck selber machen

Donnerstag, 11. August

17 – 20 Uhr Crêpes machen

Freitag, 12. August

18 – 20 Uhr Essen gehen Ab 16 Jahren

Montag, 15. August

15 – 20 Uhr Tischtennis Turnier / Runde

Dienstag, 16. August

8:15 – 20 Uhr Hansa Park

Mittwoch, 17. August

16 – 20 Uhr Ferienabschluss

Genaue Öffnungszeiten bitte erfragen. Diese können variieren.