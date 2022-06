Großzügige Spende für die Schule Marmstorf: Kisten voller Skizzenbücher

Marmstorf - Tolle Überraschung für die Schüler in Marmstorf: Die Notizbuchmarke Leuchtturm1917 aus Geesthacht hat in der vergangenen Woche mehrere Kisten voller Skizzenbücher in Hamburg und Umgebung verschickt, so auch an die Schule Marmstof am Ernst-Bergeest-Weg. Die Bücher haben lediglich einen kleinen, unwesentlichen Mangel in der Buchbindung, weshalb sie nicht in den regulären Verkauf gegeben, sondern stattdessen gespendet wurden.

Aus der Beschäftigung mit dem Thema „Schreiben und Notizen“ haben die Experten „Denken mit der Hand“ entwickelt. Dieses Leitmotiv ist auf allen Leuchttrum1917 Banderolen und Notizbüchern zu lesen. Dahinter steht die Überzeugung, dass Schreiben mit der Hand Denken auf Papier ist. Aus Gedanken werden Worte, Sätze, Bilder. Erinnerungen werden zu Geschichten.

So lag es für das Unternehmen nahe, die Skizzenbücher an diejenigen zu geben, die das Schreiben gerade lernen. Die Grundschule Marmstorf erhielt Bücher für all ihre Schüler, um die Freude am Schreiben weiter zu fördern und zu fordern. (cb)