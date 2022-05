Endlich freie Fahrt: Neuländer Knoten wieder für den Verkehr freigegeben

Harburg – Auf diese Nachricht mussten Autofahrer in Harburg lange warten: Harburgs Mega-Baustelle am Knoten Neuländer Straße/Hannoversche Straße ist abgeschlossen und der gesperrte Bereich ist wieder für den Verkehr freigegeben worden. Pünktlich zum Wochenende gab es endlich wieder, wie vom LSBG angekündigt, freie Fahrt in diesem wichtigen und vielbefahrenen Verkehrsknotenpunkt.

Seit Juni 2021 sorgte die Mega-Baustelle rund um den Knoten Neuländer Straße/Hannoversche Straße für lange Staus, Wartezeiten und gestresste Autofahrer in Harburg. Nach mehrmaliger Verzögerung erfolgte jetzt endlich die Freigabe.

Eigentlich sollte die Baumaßnahme schon im März abgeschlossen sein, aber die Stürme und der Starkregen am Anfang des Jahres führten laut LSBG zu witterungsbedingten Verzögerungen.

Allerdings kommt auf die Autofahrer in Harburg jetzt die nächste Großbaustelle zu Anfang Juni beginnt der lang geplante Umbau des ZOB Harburg durch den LSBG und die Hochbahn.

Im Zuge der Modernisierung des Harburger Busbahnhofs steht bis Ende des Jahres der Umbau des Kreuzungskomplexes Moorstraße/Hannoversche Straße/B 73 auf dem Programm. Und auch hier wird es zu Wartezeiten und Staus kommen.

Der eigentliche Umbau des Busbahnhofs mit der neuen Dachkonstruktion startet wie berichtet im Frühjahr 2023. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. (cb)