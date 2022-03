Recyclinghof Neuland: Längere Öffnungszeiten an Sonnabenden im April

Neuland - Am Sonnabend vor Ostern, dem 16. April, bleiben die Recyclinghöfe am Neuländer Kamp und Am Aschenland in Neugraben geschlossen. Der Recyclinghof in Neuland hat dafür an allen anderen Sonnabenden im April zwei Stunden länger als üblich geöffnet. In Neugraben wird wie an Sonnabenden üblich, um 14 Uhr geschlossen.

Der Grund für die verlängerte Öffnungszeit in Neuland: Durch Frühjahrsputz und die beginnende Gartensaison steigt absehbar in den nächsten Wochen in vielen Haushalten auch im Bezirk Harburg die Abfallmenge. Die Stadtreinigung rechnet deshalb mit verstärkten Anlieferungen von Sperrmüll, Holz und Grünabfällen auf den Recyclinghöfen.

Ein Tipp der Stadtreinigung: Die wenigsten Gäste und damit die kürzesten oder gar keine Wartezeiten verzeichnen die Recyclinghöfe dienstags bis donnerstags. zv