Waldspielplatz Vahrenwinkelweg: Ideenworkshop zur Neugestaltung

Heimfeld – Der Spielplatz am Vahrenwinkelweg ist schon etwas Besonderes: Er liegt direkt am Waldrand des Staatsforst Heimfelder Holz. Doch auch an diesem beliebten Ausflugs-Spielplatz hat der Zahn der Zeit genagt und es wird dringend Zeit, für eine Neugestaltung.

Normalerweise kann man sich im Internet mit Ideen beteiligen, wenn ein Spielplatz im Bezirk Harburg erneuert wird, in diesem Fall ist es etwas anders: Das Bezirksamt Harburg veranstaltet einen Ideenworkshop zur Neugestaltung des Kinderspielplatzes Vahrenwinkelweg.

„Am Freitag, 1. April von 15 bis 16.30 Uhr, laden wir Kinder, Eltern und alle Interessierten zum Ideenworkshop zur Neugestaltung des Kinderspielplatzes Vahrenwinkelweg ein“, so das Bezirksamt.

Alle Interessierten, insbesondere die Anwohner sind herzlich eingeladen ihre Meinungen, Erfahrungen und Anregungen für die Umgestaltung einzubringen und so aktiv daran mitzuwirken, dass der Kinderspielplatz am Waldrand ein attraktiver Ort für alle bleibt und in seiner heutigen Funktion zum Aufenthalt, Spielen und Bewegen nachhaltig verbessert wird. (cb)