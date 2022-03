A1 ab Freitagabend Richtung Ostsee über das Wochenende gesperrt

Harburg - Von heute, Freitag, 19 Uhr, wird die A1 zwischen Georgswerder und der Norderelbbrücke in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Grund sind dringende Reparaturarbeiten wegen Fahrbahnschäden. Die Sperrung wird erst am Montagmorgen um 5 Uhr.

Betroffen sind Autofahrer, die in Richtung Ostsee wollen. Wer über die A1 in Richtung Hamburger Innenstadt möchte, ist nicht betroffen. Die A255 ist frei.

Wer in Richtung Ostsee möchte, kann in Harburg die A1 verlassen und in Neuland auf die alte Stadtautobahn, jetzt B75 und weiter über die neue Reichsstraße in Richtung Hamburg fahren.

Alternativ kann man über die A1 und A255, um dann weiter über den Heidenkampsweg, die Eiffestraße und die Bergedorfer Straße in Richtung Billstedt zu kommen, um da wieder auf die A1 aufzufahren. dl