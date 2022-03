Bauarbeiten: Kein Einsteigen in die S3 oder S31 bis zum 19. März in Heimfeld

Heimfeld - Am Donnerstag haben im Bereich S-Bahnhof Heimfeld Bauarbeiten begonnen, die bis zum 19 März, 1 Uhr, dauern. Die Strecke ist zwar nicht gesperrt. Züge der beiden Linien S3 und S31 halten aber in Heimfeld nicht. Für die Fahrgäste mit die das Ziel Heimfeld haben oder von dort aus starten wollen, fahren zwischen Neuwiedenthal und Harburg Rathaus Busse in beide Richtungen.