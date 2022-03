Harburg hilft: Hier werden Spenden für die Ukraine gesammelt

Harburg – Harburg hilft! Bis zum Donnerstag, 10. März, sammelt der Harburg Marketing e.V. Sach- und Geldspenden für die Betroffenen des Krieges in der Ukraine.

Durch den derzeitigen Krieg herrschen in der Ukraine katastrophale Umstände. Um zu helfen, hat das Team des Harburg Marketing e.V. entschlossen, zentrale Sammelstationen für Sach- und Geldspenden in Harburg zu ermöglichen und diese gebündelt weiterzugeben. So wird allen Harburgern die Möglichkeit geboten schnell und einfach zu helfen. Die Sachspenden werden von Harburg direkt an die ukrainische Grenze gefahren und dort, von Freunden des Harburg Marketing e.V., an die Betroffenen verteilt.

Was nicht mehr ins Auto passt, wird von der Citymanagerin Antonia Marmon an eine zentrale Sammelstation in der Hamburger City gebracht. Die Geldspenden werden an das DRK weitergegeben und für ein Soforthilfe-Projekt zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung eingesetzt.

Die Spenden können in der Harburg Info, Hölertwiete 6, Montag bis Freitag zwischen 9.30 und 18 Uhr abgegeben werden. Im Pop Up Store im Phoenix-Center werden Spenden Montag bis Samstag zwischen 9.30 und 20 Uhr entgegengenommen. Benötigt werden vor allem Medikamente, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, lang haltende Lebensmittel, Trinkwasser, Babynahrung, warme Kleidung, Taschenlampen, Schlafsäcke und Hygieneartikel. (cb)