Sonne satt: Die Außenmühle wurde für viele zum Platz an der Sonne

Harburg – Sonne satt und Temperaturen im zweistelligen Bereich. Harburg lockte es an diesem Wochenende nach draußen. Einfach mal das schöne Vorfrühlings-Wetter genießen, die Sorgen vergessen und die Seele baumeln lassen.

Besonders gut besucht war am Sonntag der Harburger Stadtpark rund um die Außenmühle. Hier suchten und fanden viele Harburger ihren Platz an der Sonne.

Ewas weniger los war im Harburger Binnenhafen. Doch auch hier waren die gemütlichen Holz-Liegen am Lotsekai ein beliebter Platz, um den Ausblick und die Sonne zu genießen.

Noch ein Grund zur Freude: Auch in den nächsten Tagen bleibt uns das sonnige Vorfrühlingswetter erhalten. (cb)