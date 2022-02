Aufgepoppt: Erfolgreiches Comeback des Harburg Pop-Up-Stores

Harburg – Aufgepoppt: Zufriedene Gesichter hat es am Freitag bei der Wiedereröffnung des Harburg Pop Up Store im Phoenix-Center gegeben. Der Shop vom Harburg Marketing öffnete zum dritten Mal seine Türen im 1. Obergeschoss des Phoenix Centers.

„Bereits am ersten Tag kamen sehr viele Kunden zu uns in den neu gestalteten Shop, um sich über das umfangreiche Sortiment zu informieren“, sagte Harburgs Citymanagerin Antonia Marmon gegenüber harburg-aktuell. Und das Angebot kann sich wirklich sehen lassen: Elf verschiedene Künstler oder Gruppen präsentieren ihre selbst angefertigten Harburg-Produkte.

Geschenke, Taschen, Schmuck oder Deko – alle Produkte wurden von Harburger Künstler handgefertigt oder stammen aus der Region. Neben den beliebten Labels aus dem letzten Jahr gibt es auch viel Neues zu entdecken.

Neu ist etwa auch eine gemütliche Sitzecke mit einer großen Auswahl an Harburg-Büchern zum Schmökern. „Der Harburg Pop Up Store hat zum Ziel den Einzelhandel mit Kunst, Kultur und Nachbarschaftsbewusstsein zu vereinen und die Vielfalt Harburgs an einem Punkt geballt erlebbar zu machen“, sagt Antonia Marmon. (cb)

Öffnungszeiten Pop Up Store Montag bis Sonnabend 9.30 bis 20 Uhr 1. OG im Phoenix-Center.



Unseren Artikel mit weiteren Infos zum Pop Up-Store gibt es mit einem Klick hier!