Reparaturarbeiten: Behinderungen auf der Köhlbrandbrücke

Waltershof – Autofahrer müssen sich an den kommenden Wochenenden auf Behinderungen des Verkehrs auf der Köhlbrandbrücke einstellen. Wegen erforderlichen Reparaturarbeiten am Fahrbahnübergang Westrampe auf der Köhlbrandbrücke steht für den Verkehr an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden lediglich ein anstatt zwei Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung zur Verfügung. Das teilte die Hamburg Port Authority mit.

Die Arbeiten werden in den folgenden Zeiträumen zu verkehrsarmer Zeit durchgeführt:

Sonnabend, 12. Februar, 7 Uhr durchgehend bis Sonntag, 13. Februar, 20 Uhr

Sonnabend, 19. Februar, 7 Uhr durchgehend bis Sonntag, 20. Februar, 20 Uhr

Sonnabend, 26. Februar, 7 Uhr durchgehend bis Sonntag, 27. Februar, 20 Uhr

Sonnabend, 5. März, 7 Uhr durchgehend bis Sonntag, 6. März, 20 Uhr (cb)