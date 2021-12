Harburger Weihnachtsmarkt: Festlicher Nachklang mit funkelndem Feuerwerk

Harburg - In Harburg sind die besondere Stimmung und Magie der Weihnachtsfeiertage auch auf dem Weihnachtsmarkt erlebbar. Und was kann schöner sein, als die Eindrücke der Festtage in der richtigen Umgebung noch ein wenig nachklingen zu lassen?

Vom 26. bis 29. Dezember öffnet deswegen der Harburger Weihnachtsmarkt nochmals seine Pforten und lädt zum gemütlichen Bummel ein: Genau das Richtige nach vielen Stunden gemütlichen Beisammensitzens an der reich gedeckten Festtafel.

Da tut es gut, sich die Beine zu vertreten und eine frische Brise, um die Nase wehen zu lassen. Liegt da nicht der leckere Duft nach würzigem Glühwein und Punsch in der Luft? Ob zu zweit, mit Freunden oder der ganzen Familie - der gemeinsame Weihnachtsmarkt-Besuch bringt Freude für alle. Schon am 26.Dezember (2. Weihnachtstag) erwartet das Kaspertheater die kleinen Besucher ab 15 Uhr. Nachmittägliche Bastelangebote und die Harburger Märchentanten dann auch am 27. und 28.Dezember.

Funkelnder Höhepunkt der nachweihnachtlichen Tage ist zweifelsohne das Feuerwerk, das am 28. Dezember um 18 Uhr auf dem Dach der Harburg Arcaden gezündet wird. Der Harburger Weihnachtsmarkt wird dann zum exklusiven Logenplatz, von dem aus sich nicht nur das glitzernde Spektakel hervorragend verfolgen lässt. Hier duftet es auch nach gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und frischem Schmalzgebäck. Und mit einem Becher Glühwein oder Kakao in der Hand schmeckt die Weihnachtsmagie gleich nochmal so gut. (cb)



Harburger Weihnachtsmarkt auf dem Harburger Rathausplatz

Am 24./25.Dezember geschlossen

mo-sa 11-20 Uhr Gastro bis 21.30 Uhr

so 13-20 Uhr Gastro bis 21.30 Uhr

www.harburger-weihnachtsmarkt.de

www.facebook.com/HarburgerWeihnachtsmarkt