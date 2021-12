Ein Vorgarten in Marmstorf wurde zum kleinen Weihnachts-Wunderland

Marmstorf – In wenigen Tagen ist Weihnachten – Viele Menschen haben ihren Balkon oder Garten Vorgarten Weihnachtlich mit Figuren und Lichterketten geschmückt, um sich und ihre Nachbarn auf das Fest der Feste einzustimmen.

Besonders große Weihnachtsfans leben in Marmstorf: An der Straße Up den Wiemen wurde der komplette Vorgarten eines Mehrfamilienhauses als kleines Weihnachts-Wunderland dekoriert. Viele rote Schleifen zieren das Treppengeländer von der Straße zum Haus und in den Beeten stehen unzählige Weihnachtsmänner, Wichtel, Rentiere und andere Figuren in unterschiedlichen Größen und Formen. Zudem sind die Pflanzen mit bunten Kugeln dekoriert. Ein echter Hingucker in der Weihnachtszeit. (cb)