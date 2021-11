Marmstorf: Neuer Wanderweg zum Stadtpark wird heute freigegeben

Marmstorf – Spaziergänger und Wanderer können sich freuen: Der neue Wanderweg an der Elfenwiese in Richtung Stadtpark Harburg wird am heutigen Dienstag, 30. November, freigegeben. Das teilte das Bezirksamt mit. Die Kosten für die neue Verbindung belaufen sich nach Auskunft des Bezirksamts auf 43.000 Euro.

Der neue Weg schlängelt sich bereits seit Februar vom Harburger Stadtpark in Richtung Neubaugebiet Marmstorf 29. Zwischen Bäumen und Feld verläuft der frisch angelegte Weg mit einer leichten Steigung durch die idyllische Landschaft. Allerdings war er noch nicht freigegeben, ein Bauzaun verhinderte bislang den Durchgang.

„Die Arbeiten am Sickerbecken zur Aufnahme des Niederschlagwassers aus dem Erschließungsgebiet an der Elfenwiese sind abgeschlossen. Der Unterhaltungsweg entlang dieses Beckens von der Straße Elfenwiese in Richtung Stadtpark ist ebenso fertiggestellt und ist ab dem 30. November 2021 als Wanderweg frei gegeben“, sagt Sandra K. Stolle, stellvertretende Pressesprecherin des Harburger Bezirksamts. (cb)