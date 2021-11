Ärgernis am Schwarzenberg: Ein Dutzend E-Scooter liegen auf dem Bürgersteig

Harburg – Gefährlich abgestellte oder herumliegende E-Scooter sorgen immer wieder für schlechte Laune bei Passanten und Radfahrern. Sie liegen oder stehen einfach irgendwo im Weg herum. Störend oder verkehrsgefährdend abgestellte E-Scooter haben sich wie bereits berichtet in Harburg und anderen Stadtteilen zu einem echten Problem entwickelt.

Doch das Bild, das sich am Sonntag an der Straßezwischen der Bushaltestelle und dem Eingang derbot, hat eine neue Dimension: Dort lagen zwischen den Steinen am Gehweg mehr als ein Dutzend der Bird E-Scooter umgekippt auf der Seite liegend.

Da es am Wochenende keine Sturmböen in Harburg gab, ist davon auszugehen, dass die Roller normal abgestellt waren und mutwillig umgekippt worden sind. (cb)